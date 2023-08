„Sommersonnenwende“ von Pascal Engman und Johannes Selåker ist der beste Krimi des Sommers aus Schweden

Von: Sven Trautwein

Ganz Schweden fiebert bei der Fußball-WM 1994 mit. Doch brutale Frauenmorde erschüttern das Land. Ein traumatisierter Kommissar und eine Journalistin machen sich auf die Jagd.

Schwedische Krimis erleben seit Jahren einen ungebrochenen Boom. Nordic Noir ist aus den Regalen von Krimifans nicht mehr wegzudenken. Nach erfolgreichen Verfilmungen vieler Titel gibt es immer wieder Nachschub auf dem Buchmarkt. Der Auftakt der neuen Krimiserie um den traumatisierten Kriminalkommissar Tomas Wolf und die Investigativjournalistin Vera Berg ist ein äußerst spannender Krimi, der das Schweden der 1990er Jahre wieder aufleben lässt.

Es ist heiß in Stockholm. Das ganze Land leidet unter großer Hitze im Sommer 1994 und fiebert bei der Fußball-Weltmeisterschaft für die schwedische Mannschaft. Doch der Fund einer vergewaltigten und erdrosselten Frau ruft die Polizei auf den Plan. Die Ermittlungsarbeit beginnt, doch für den traumatisierten Kommissar Tomas Wolf ist es ein Fall, der ihn auch persönlich nicht loslässt. Als es noch weitere Tote gibt, sieht Wolf Verbindungen zu einem alten Fall, denen er unbedingt nachgehen muss. Für Fans schwedischer Krimis haben wir hier zehn weitere lesenswerte Titel zusammengestellt.

Die Sonne brennt heiß auf den Asphalt in einem Stockholmer Vorort, als eine junge Frau gefunden wird, vergewaltigt und erdrosselt. Kriminalkommissar Tomas Wolf kann den Anblick der Toten kaum ertragen – zu sehr erinnert sie ihn an die dunkle Zeit in seiner Vergangenheit, die er am liebsten vergessen würde. Doch in diesem Sommer ’94 ist er der Erste am Tatort. Er ahnt nicht, dass auch die Journalistin Vera Berg in diesem Mordfall ermittelt und dabei alles aufs Spiel setzt – vor allem ihr eigenes Leben.