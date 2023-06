Leichen, Lavendel und Laissez-Faire: Fünf Krimis, die in der Provence spielen

Von: Sven Trautwein

Teilen

Urlaub in Südfrankreich. Was könnte entspannender sein? Dazu noch die perfekte Unterhaltung. Diese fünf Provence-Krimis dürfen in Ihrer Sammlung nicht fehlen.

Hinweis an unsere Leserinnen und Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Ob pittoreske Dörfer im Languedoc, weite Lavendelfelder oder atemberaubende Küste, die Provence bietet landschaftliche eine tolle Abwechslung. Am Mittelmeer, zwischen Rhônetal und Italien gelegen, ist sie seit Jahren ein beliebtes Urlaubsziel. Grund genug, in dieser Region auch den einen oder anderen Krimi spielen zu lassen. Erfolgreiche Krimi-Serien haben sich in den vergangenen Jahren dort entwickelt. Fünf spannende Urlaubskrimis aus der Provence stellen wir Ihnen hier vor.

Mediterranes Klima, Lavendelanbau und Côtes d‘Azur – wir stellen Ihnen fünf Krimis aus der Provence vor. © blickwinkel/Imago/Ullstein (Montage)

Remy Eyssen „Trügerisches Lavandou“

Remy Eyssen hat mittlerweile den neunten Band rund um den deutschstämmigen Gerichtsmediziner Leon Ritter geschrieben. Der ehemalige Journalist der Abendzeitung hat ein Gespür dafür, packende Krimi-Unterhaltung in die Urlaubsregion Provence zu versetzen. Mit oder ohne einem Glas Rosé in der Hand ist der Krimi eine Leseempfehlung für alle, die gut und spannend unterhalten werden wollen.

Gerichtsmediziner Leon Ritter und seine Partnerin Isabelle Morell freuen sich auf die letzten Wochen des Sommers in Le Lavandou. Doch die Sonnentage werden überschattet, als eine Frau in heller Aufregung bei der Polizei auftaucht, um ihre beiden Kinder vermisst zu melden. …

Remy Eyssen „Trügerisches Lavandou“ 2023 Ullstein, ISBN-13 978-3-864-93237-3 Preis: Taschenbuch 14,99 €, E-Book 11,99 €, 528 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Volker Klüpfel, Michael Kobr „Die Revanche des Monsieur Lipaire“

„Die Revanche des Monsieur Lipaire“ ist die grandiose Fortsetzung des ersten Südfrankreich-Krimis des Autoren-Duos Klüpfel und Kobr. Auch hier beweisen sie wieder ihren Humor. Zusammen mit dem französischen Charme entwickelt sich eine herzerfrischende Gaunerkomödie. Die ganze Besprechung gibt es hier.

Die unverbesserliche Gaunertruppe um Monsieur Lipaire hat sich gerade erst von ihrem ersten Fall in der südlichen Sonne erholt, als ihr Lieblingsfeind, die Familie Vicomte, zum nächsten Schlag ausholt: Die Adelsdynastie will das idyllische Lagunenstädtchen komplett unter ihre Herrschaft bekommen. Selbst der Bürgermeister weiß erst einmal nicht, wie ihm geschieht.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Volker Klüpfel, Michael Kobr „Die Revanche des Monsieur Lipaire“ 2023 Ullstein, ISBN-13 978-3-550-20145-5 Preis: Hardcover 24,99 €, E-Book 19,99 €, 384 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Südfranzösisches Flair: Liliane Fontaine „Die Richterin und das Erbe der Toten“

Der mittlerweile sechste Band von Liliane Fontaine verspricht klassische Krimi-Unterhaltung für alle Fans, die auch bei Kommissar Dupin von Jean-Luc Bannalec in der Bretagne nach aufregend Fällen suchen. Alle sechs Bände sind in sich abgeschlossen und können unabhängig voneinander gelesen werden. Wie es sich für einen Urlaubskrimi gehört, darf das südfranzösische Flair nicht fehlen. Auch die Spannung kommt nicht zu kurz. Die Figuren sind sympathisch und machen Lust auf weitere Bände der Reihe. Für alle, die ein Stück Frankreich zu Hause haben wollen, ist „Die Richterin“-Reihe genau richtig.

In Nîmes wird ein junger Mann ermordet aufgefunden. Richterin Mathilde de Boncourt und ihr Team stoßen bei ihren Ermittlungen auf eine Verbindung zur Familie Savigny, die mit ihrer Olivenölproduktion zu Reichtum gekommen ist.

Liliane Fontaine „Die Richterin und das Erbe der Toten“ 2023 Piper, ISBN-13 978-3-492-31936-2 Preis: Taschenbuch 12 €, E-Book 8,99 €, 304 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Krimis aus Arles in Südfrankreich: Anthony Coles „Ein Gentleman in Arles – Tödliche Täuschung“

Der dritte Band für Peter Smith, der eigentlich vorgehabt hatte, seinen Polizeijob an den Nagel zu hängen und sein Leben in Frankreich zu genießen. Doch jedes Mal wird er erneut in einen spannenden Fall hineingezogen, von dem er die Finger nicht lassen kann. Als dann auch noch die Romantik Einzug hält, ist alles für einen perfekten Urlaubskrimi aus der Provence bereit. Es macht Lust, auf den Spuren von Peter Smith durch Arles und Umgebung zu spazieren.

Die teuersten Bücher der Welt: Werke, die Millionen wert sind Fotostrecke ansehen

Frankreich ist fest in den Händen rivalisierender Verbrecher: Im Südwesten herrscht Sebastien Moroni, im Südosten Alexei Girondou. Seit zwanzig Jahren agieren sie in friedlicher Koexistenz, doch nun will Moroni dies ändern und sein Gebiet auf die Camargue ausdehnen.

Anthony Coles „Ein Gentleman in Arles – Tödliche Täuschung“ 2021 Piper, ISBN-13 978-3-492-31746-7 Preis: Taschenbuch 10 €, E-Book 8,99 €, 352 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Besteller aus der Provence: Pierre Martin „Madame le Commissaire und die Mauer des Schweigens“

Auch Pierre Martin hat sich mit seiner „Madame le Commissaire“-Reihe in die Herzen der Frankreichfans geschrieben. Mittlerweile liegen zehn Bände vor. Es sind atmosphärisches Cosy-Krimis, die Lust auf die Gegend und auf die Handlung machen. Buch für Buch wurden die Titel von Pierre Martin zu Bestsellern, die den Zauber der Provence perfekt einfangen.

Ein eingemauertes Skelett lässt die Arbeiter beim Abriss eines alten Ferienhäuschens im zauberhaften Fragolin in der Provence vor Schreck erstarren. Ein Loch in der Schädeldecke lässt keinen Zweifel daran, dass das Opfer eines gewaltsamen Todes gestorben ist. Isabelle Bonnet übernimmt den Fall eher widerwillig ...

Pierre Martin „Madame le Commissaire und die Mauer des Schweigens“ 2023 Droemer, ISBN-13 978-3-426-52675-0 Preis: Taschenbuch 11,99 €, E-Book 9,99 €, 368 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Für Frankreich-Fans empfehlen wir Krimis, die in Paris spielen. Sind Sie auf der Suche nach weiteren Urlaubskrimis, dürften Sie bei Krimis, die in der Toskana spielen oder spannenden Insel-Krimis fündig werden.

Testen Sie Ihr Buchwissen: Unser Literaturquiz