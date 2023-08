Einschulungen 2023 starten: Eltern-Ratgeber für einen entspannten Schulstart

Von: Jessica Bradley

Der Schulstart 2023 ist nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Eltern eine emotionale Zeit. Offene Gespräche über Ängste, Erwartungen und Ziele können dabei helfen.

Um einen reibungslosen Start ins neue Schuljahr zu gewährleisten, ist eine gründliche Vorbereitung entscheidend. Eltern sollten gemeinsam mit ihren Kindern rechtzeitig den Schulweg üben und die benötigten Schulmaterialien besorgen. Eine organisierte Umgebung zu Hause erleichtert den Schülern das Lernen und Hausaufgaben zu erledigen.

Fit für den Übertritt: Was Sie wissen müssen, um Ihr Kind zu unterstützen

2023 Schulstart für die Kleinsten: Was Eltern wissen sollten. Drei Ratgeber, die Ihnen die erste Zeit erleichtern. © ChristopherNeundorf/Imago

Begleiten Sie die Schullaufbahn Ihres Kindes während der Grundschulzeit: In diesem Ratgeber erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um Ihrem Kind von Anfang an ein gutes Lernverhalten und eine positive Einstellung zur Schule zu vermitteln. Zusätzlich werden Sie optimal auf den Übertritt vorbereitet, sodass Ihr Kind einen reibungslosen Übergang in die weiterführende Schule bewältigen kann.

Sie möchten Ihr Schulkind von Anfang an gut unterstützen? Setzen Sie auf ganzheitliche Förderung statt Notenstress! Dieses Grundschulbuch der beliebten DK Reihe „... für Eltern“ hilft Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Der Ratgeber erklärt den Lehrstoff der Fächer Deutsch und Mathe bis zum Ende der 4. Klasse auf einzigartig anschauliche Weise. Bleiben Sie selbst gelassen und ermöglichen Sie Ihrem Kind ein entspanntes und erfolgreiches Lernen!

Ursula Essigkrug und Anne Schieckel „Grundschule für Eltern“ 2020, Dorling Kindersley Verlag, ISBN 13-978-3-831-03918-0 Preis: Taschenbuch 16,95 €, Seitenzahl: 216 Bei Amazon bestellen

Was Eltern zum Schulbeginn wissen müssen – Insider-Tipps einer Lehrerin und Mutter

Viola Patricia Herrmann, eine erfahrene Grundschullehrerin und Mutter von vier Kindern, teilt in ihrem Buch „Mein Kind wird Schulkind“ ihren persönlichen Erfahrungsschatz von der Vorschule bis zum Gymnasium. Dieser Ratgeber beantwortet Fragen, klärt Gedanken und nimmt häufig auftretende Sorgen in Verbindung mit der Einschulung auf. Mit einer verständlichen Schreibweise und vielen praxisnahen Beispielen ausgestattet, ermöglicht das Buch Eltern, ihrem Kind einen sanften Einstieg ins Schulleben zu ermöglichen.

Die Wochen in Kita und Vorschule verfliegen und schon bald steht die Einschulung vor der Tür. Mit dem Beginn der Schulzeit ändert sich vieles – sowohl für das Schulkind, als auch für Mama und Papa. Gerade als Eltern macht man sich Gedanken darüber, was das eigene Kind in der Schule erwartet: Schafft es den Schulstart auch ohne seine bisherigen Freunde? Wie kann ich mein Kind optimal auf die 1. Klasse vorbereiten? Was erwartet mich beim ersten Elternabend? Wie reagiere ich bei Konflikten, Mobbing und schlechten Schulnoten?

Viola Patricia Herrmann „Mein Kind wird Schulkind“ 2020, Independently published, ISBN 13-979-8-638-29775-6 Preis: Taschenbuch 5,75 €, Seitenzahl: 129 Bei Amazon bestellen

Die neuen Herausforderungen meistern, Konflikte fair lösen. Kinder verstehen lernen

Die Bestseller-Autorin Doris Heueck-Mauß präsentiert in ihrem Ratgeber wertvolle Erziehungstipps für das Grundschulalter. Durch verblüffend einfache Einsichten können Eltern im Alltag ihren Blick schärfen und geduldiger agieren, um Lernfrust und seelische Störungen bei ihren Kindern zu vermeiden. Das praxisnahe Erfolgskonzept basiert auf jahrzehntelanger Beratungs-Erfahrung der Autorin und hilft dabei, Kinder besser zu verstehen und die Erziehung darauf aufzubauen.

Die Grundschuljahre bedeuten für Eltern und Kinder einen Ablöseprozess von der Kindergartenzeit. Das Kind wird jetzt vor neue Herausforderungen gestellt: Es muss sich in eine neue Gruppensituation mit strengen Regeln einfügen. Der Alltag und das Lernen am Nachmittag erfordern viel Konzentration. Oft kommt es vor, dass Kinder sich verweigern, Stresssymptome und Lernstörungen entwickeln und nicht so funktionieren, wie ihre Eltern sich das wünschen. Konflikte sind an der Tagesordnung

Doris Heueck-Mauß „Stressfreie Grundschuljahre“ 2015, Humboldt, ISBN 13-978-3-869-10633-5 Preis: Taschenbuch 12,99 €, E-Book 12,99 €, Seitenzahl: 176 (abweichend vom Format) Bei Amazon bestellen