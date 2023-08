Stephen King warnt vor seinem neuen Roman „Holly“ und die Fans laufen Sturm

Von: Sven Trautwein

Stephen King ist der unangefochtene Meister der Horror-Literatur. Sein neuester Roman „Holly“ steht in den Startlöchern und der Autor warnt davor im Internet.

Stephen King hat in seiner Karriere bisher mehr als 70 Bücher, Kurzgeschichten und Drehbücher verfasst. Sein neuester Horror-Roman „Holly“ erscheint Anfang September. Im Internet warnt der Autor vor dem Buch und seine Fans laufen Sturm. Immer wieder sorgt der Schriftsteller für seine Bemerkungen beim Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter, für viele Rückmeldungen seiner treuen Leserschaft.

Stephen King: „Carrie“ aus dem Müll gerettet

Horror-Autor Stephen King warnt vor seinem neuen Buch „Holly“ im Internet. © Nancy Kaszerman/ZUMA Wire/Imago

Seinen Durchbruch hatte Stephen King mit „Carrie“, dessen Manuskript von Kings Frau vor dem Vergessen gerettet wurde. Anscheinend hatte sie es gelesen, denn beim deutschen John-Sinclair-Erfinder, Helmut Rellergerd, liest die Frau dessen Bücher nicht. Neben „Carrie“ sollten auch diese acht Romane von Stephen King unbedingt gelesen werden.

Stephen King warnt seine Leser vor neuem Buch

Als Horror-Schrifsteller ist Stephen King alles andere als ein Unbekannter. Trotzdem hat er auf dem Kurznachrichtendienst X kürzlich vor seinem am 5. September erscheinenden Buch „Holly“ gewarnt.

In der Meldung vom 29. August heißt es, es gäbe im neuen Roman, der am 5.9. erscheint, „ein paar ziemlich grausame Szenen“. Wer die Bücher von Stephen King kennt, weiß, was unter dieser Warnung zu verstehen ist. Schließlich gibt es eine ganze Menge an gruseligen Charakteren aus seinen Büchern, an die sich viele Leser noch erinnern werden.

Stephen King nutzt die sozialen Medien, vor allem den Kurznachrichtendienst X nahezu täglich. Hier kommuniziert er mit seinen Followern und regt mit vielen Beiträgen zu Interaktion an. Für seinen Roman „Fairy Tale“, der kein Horrorroman ist, bedankte er sich online bei seinen Fans.

Der Beitrag, der mehr als 1,1 Millionen Mal angezeigt wurde, hat knapp 20.000 Likes eingesammelt und bei seinen Followern für viele Kommentare gesorgt. Die meisten erwarten von dem Meister des Horrors nichts anderes und haben es bereits zahlreich vorbestellt.

„Du brauchst uns keine Warnung geben. Dein Name reicht.“

„Ich erwarte nichts weniger als genau das. Ich bin sehr gespannt.“

„Oh, viel Erfolg mit dem Buch. Klingt so, als sollte ich es meinen Grundschulkindern nicht vorlesen.“

„Nur ein paar Szenen? Du schwächelst, Stephen.“

„Stephen, du brauchst keine Warnung. Du bist ja keine Zigarettenpackung.“

Stephen King „Holly“: Darum geht‘s im Buch

Privatermittlerin Holly Gibney steckt in einer Lebenskrise, da erhält sie einen Anruf: „Meine Tochter Bonnie ist vor drei Wochen verschwunden, und die Polizei unternimmt nichts.“ Ihre Nachforschungen führen Holly zu einer weit zurückreichenden Liste ungelöster Vermisstenfälle. Alle spielen im Umfeld eines inzwischen emeritierten Ernährungswissenschaftlers mit dem Spitznamen „Mr. Meat“. Holly hat schon gegen grausame Gegner bestanden, aber hier begegnet sie dem schlimmsten aller Ungeheuer: dem Menschen in seinem Wahn.

In Deutschland erscheint das Buch, wie seine Vorgänger, im Heyne Verlag am 23. September, nur knapp zwei Wochen nach der Premiere in Amerika. Auch im deutschsprachigen Raum dürfte sich die Neuerscheinung einige Tausend Male verkaufen. Ob mit oder ohne Warnung durch den Autor. Testen Sie Ihr Wissen im Stephen-King-Quiz. Kürzlich wandte sich King mit mehreren Tausend Autoren an Unternehmen wie Meta und OpenAI (ChatGPT), die ungefragt deren Bücher als Grundlage für die KI-Software nutzten. In dessen Folge schloss die erste Buch-Datenbank.

Stephen King „Holly“ Übersetzt von Bernhard Kleinschmidt 2023 Heyne, ISBN-13 978-3-453-27433-4 ab Ende September Preis: Hardcover 28 €, 640 Seiten

Stephen King

1947 in Portland, Maine, geboren, zählt Stephen King zu den herausragendsten amerikanischen Schriftstellern. Seine Werke wurden bisher weltweit über 400 Millionen Mal in mehr als 50 Sprachen verkauft. Er wurde mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt, darunter der Sonderpreis der National Book Foundation für sein Lebenswerk im Jahr 2003. Den bedeutenden kriminalliterarischen Edgar Allan Poe Award erhielt er 2015 für „Mr. Mercedes“. Präsident Barack Obama verlieh ihm 2015 die National Medal of Arts, während er im Jahr 2018 den PEN America Literary Service Award für seinen Einsatz erhielt, sich gegen jegliche Form von Unterdrückung zu stellen und die hohen Werte der Menschlichkeit zu verteidigen.