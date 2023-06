T.C. Boyle auf Lesereise: Dank Verspätungen der Bahn hat er viel Zeit zum Schreiben und lästert

Von: Sven Trautwein

Teilen

T.C. Boyle gehört zu den bedeutendsten Autoren Amerikas. Auf Lesereise durch Deutschland erlebte er so einiges mit der Bahn und hatte viel Zeit zum Schreiben.

T.C. Boyle ist einer der bedeutendsten, zeitgenössischen Autoren Amerikas. Seine Werke haben in Amerika dem historischen Roman wieder neuen Aufschwung gegeben. Bisher hat er neben Kurzgeschichten und Erzählungen 18 Romane geschrieben. Schon sein erster Roman „Water Music“ (1982) wurden zu einem großen Erfolg. Er ist bekannt für seine Lesungen, die er gerne veranstaltet. Auf der zehntägigen Reise durch Deutschland und Österreich hatte er dank Bahnproblemen viel Zeit zum Schreiben.

T.C. Boyle erlebte auf der Lesereise zu „Blue Skies“ in Deutschland viele kuriose Momente. © Hartenfelser/Imago/Hanser (Montage)

Boyle verbringt viel Zeit auf Lesungen, da er dem Publikum eine gute Show abliefern möchte. Volle Häuser tragen ihm Rechnung. Auch in den sozialen Netzwerken ist er aktiv und nutzt sie täglich, ähnlich wie sein Schriftstellerkollege Stephen King. Auf Twitter äußert er sich mehrmals am Tag. So auch während seiner kürzlichen Lesereise durch Deutschland und Österreich, auf der er sein neues Buch „Blue Skies“ vorstellte.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

T.C. Boyle: Lesereise mit der Bahn dauert

Die letzte Station der Lesereise war Hamburg. Jedoch sollte es hierhin wegen Bahnproblemen etwas länger dauern. Wie spiegel.de berichtet, hatte sich der beliebte Autor einen Platz in der DB Lounge gesucht, um dort abzuwarten.

Alle drei Züge, die er genutzt hat, waren verspätet, was er im letzten Post ironisch mit „What a surprise“ einleitet. Weiter heißt es, womöglich hätte die Bahn Trinkgeld von den Fluglinien bekommen. Das Social-Media-Team der Bahn ließ mit einer Antwort nicht lange auf sich warten und konterte mit „Sehr geehrter Herr Boyle, wir tun alles, was wir können, um Ihnen genügen Zeit zum Schreiben zu geben.“ Im Anschluss nutzte der Autor die Zeit, sich mit weiteren Postings ein wenig über die verspäteten Züge der Bahn zu amüsieren.

10 Tage auf Lesereise mit T. C. Boyle

Sein deutscher Verlag hatte sich auf Social Media der zehntägigen Reise des Autors angenommen. Täglich um 12 Uhr bekam der Verlag ein Foto vom Autor zugeschickt, mit ein paar Hinweisen, was er während der Zeit in Deutschland und Österreich erlebt hat. Man sieht T.C. Boyle lesend auf einem Baumstumpf oder hinter einer großen Figur in einem LEGO-Geschäft.

Die zehn schönsten Buchhandlungen Europas: eine Übersicht Fotostrecke ansehen

Am Ende erreichte der Autor mit Hamburg noch den letzten Ort seiner Lesereise. Bei sommerlichen Temperaturen hatte er dem Drang widerstanden, alles abzusagen und stattdessen auf der Alster Kajak zu fahren.

Seinem Twitter-Account nach hatte er so einige Höhen und Tiefen auf seiner Lesereise erlebt, die er gekonnt humorvoll in Worte fasste.

T.C. Boyle „Blue Skies“ Aus dem Englischen von Dirk van Gunsteren 2023 Hanser, ISBN-13 978-3-446-27689-5 Preis: Gebunden 28 €, E-Book 20,99 €, 800 Seiten (abweichend vom Format)

T.C. Boyle

T. Coraghessan Boyle, 1948 in Peekskill, N.Y., geboren, ist der Autor von zahlreichen Romanen und Erzählungen, die in vielen Sprachen übersetzt wurden. Bis 2012 lehrte er Creative Writing an der University of Southern California in Los Angeles.

Testen Sie Ihr Buchwissen – Unser Literaturquiz