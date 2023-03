Die sechs spannendsten Krimis aus Nordrhein-Westfalen

Von: Jessica Bradley

Bald sind Osterferien und viele Menschen haben Urlaub. Da passt es doch, sich mit einem spannenden Krimi aufs Sofa zurückzuziehen und die Tage zu genießen.

Spannende Krimis aus Nordrhein-Westfalen erwarten Sie in dieser Liste. Ob Ostwestfalen oder Ruhrpott, hier finden Sie kriminalistische Vielfalt direkt vor Ihrer Tür – oder spannende neue Orte. Machen Sie sich einen Tee und lehnen Sie sich zurück. Viel Spaß bei der Mörderjagd.

Eine tolle Krimi-Serie um die Reporterin Ira Wittekind. Wer mehr darüber erfahren möchte: Hier finden Sie den gesamten Buchtipp.

Auf dem Hellberger Hof regiert der Hass: Alle Familienmitglieder sind bis aufs Blut zerstritten – spätestens seit die dreijährige Angelina im Bach ertrunken ist, weil ihre Großmutter nicht richtig aufgepasst hat. Reporterin Ira Wittekind, die eigentlich mitten in den Hochzeitsvorbereitungen steckt und einen Artikel über den Hof schreiben will, hat von Anfang an ein merkwürdiges Gefühl …

Die Krimis von Vera Nentwich sind lustig und spannend. Ihre Grefrather Krimireihe ist sehr beliebt und auch ihr neuer Krimi „Frau Appeldorn und der tote Maler“ ist ein spannender Auftakt einer neuen Serie.

Ein Dackel in Gefahr, viele Hinweise, die ins Nichts führen. Der Krimi „Falkenmord“ von Sabine Gronover bietet viele Wendungen und zwei Ermittler, die einem Mörder auf der Spur sind.

Eine spannende Kriminalgeschichte voller Lokalkolorit und spannenden Wendungen. Ein neuer Krimi mit Kommissar Fett, der Sie das Buch nicht zur Seite legen lässt.

In Aachen wird ein Anwalt erschlagen, in der Eifel ein Zeitungsfotograf ermordet. Zeitgleich kollabiert das politische System im Dreiländereck: Rücktritte in Maastricht, Selbstmorde in Lüttich, Panik in Aachens Oberschicht. Wer erpresst die feinen Leute mit schmutzigen Geheimnissen? Wer bedroht Kommissar Fett und Kollegin Conti?