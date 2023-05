Vatertag-Buchtipp: „How to Be a Feminist Dad” von Jordan Shapiro

Von: Jessica Bradley

Die Erwartungen der Gesellschaft an die Männlichkeit prägen uns. Doch was bedeutet es, ein guter „Vater“ zu sein? Shapiros neues Buch ist ein Leitfaden für feministische Vaterschaft.

Das Konzept des „guten Vaters“ ist kein starres oder festgelegtes Bild. Es ist nicht einmal langfristig; es verändert sich ständig.

Die traditionellen Geschlechterrollen in der Elternschaft sind überholte Überreste freudianischer Vorstellungen, die dazu dienen, patriarchalische Normen aufrechtzuerhalten und zu festigen. Die Gesellschaft sendet kontinuierlich Signale aus, die Verhaltenserwartungen für Kinder festlegen, von denen viele mit problematischen Geschlechterideologien verbunden sind.

Ein feministischer Vater bemüht sich aktiv darum, Gleichberechtigung vorzuleben und inklusive Werte zu vermitteln.

Ratgeber zum Vatertag: “How to be a Feminist Dad” von Jordan Shapiro: Über das Buch

Vater sein ist manchmal nicht leicht, besonders zur heutigen Zeit. „How to be a Feminist Dad“ von Jordan Shapiro könnte Ihnen in manchen Situationen helfen. © BlueJeanImages/Imago/GoldmannVerlag/Montagebild

Jordan Shapiro, ein renommierter Psychologe, Gender-Forscher und selbst mehrfacher Vater, bringt deutliche Kritik an unserem rückständigen und überholten Verständnis von Vaterschaft zum Ausdruck. Basierend auf umfangreicher Forschung aus verschiedenen Fachbereichen geht er den kulturellen Wurzeln patriarchalisch-autoritärer Vaterbilder nach und verdeutlicht, warum diese eine tatsächliche Bedrohung für das Familienleben und die Bindung zwischen Eltern und Kindern darstellen. Auf humorvolle Weise und frei von starren Dogmen zeichnet er ein modernes Bild von Männlichkeit und Vaterschaft im 21. Jahrhundert. Darüber hinaus bietet er konkrete Strategien und nützliche Tipps für Väter an, damit sie das volle Glück und die Freude der Elternschaft auskosten können.

Beschützer und Ernährer? Lustiger Freizeit-Papa? Daddy Cool? Oder gleichberechtigter Elternteil? In Zeiten sich wandelnder Gendernormen und Familienmodelle und mit dem hart erkämpften Erreichen von Geschlechtergerechtigkeit in vielen Lebensbereichen müssen wir neu darüber nachdenken, was es heißt, ein „guter Vater“ zu sein.

Ratgeber zum Vatertag: “How to be a Feminist Dad” von Jordan Shapiro: Fazit

Wenn wir uns die Statistiken anschauen, lesen vor allem Frauen Bücher, insbesondere im Bereich der Selbsthilfe. Doch auch Männer haben Interesse daran, ihr Selbstwertgefühl zu verbessern und zu stärken. Dieses Buch richtet sich gleichermaßen an Mütter und Väter, Frauen und Männer. Shapiros Buch hat das Potenzial, das Leben jedes Fürsorgenden nachhaltig zu verändern. Egal, ob wir es vorab lesen und einige Abschnitte für unseren Partner hervorheben oder es als Vatertagsgeschenk überreichen.

Jordan Shapiro „How to be a Feminist Dad“ 2023, Goldmann Verlag, ISBN 13-978-3-442-17972-5 Preis: Taschenbuch 12 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 272 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Jordan Shapiro

Jordan Shapiro, ein promovierter Tiefenpsychologe, renommierter Autor, gefragter Redner und stolzer Vater von vier Kindern, bringt eine beeindruckende Vielseitigkeit in seine Arbeit ein. Als Dozent an der Temple University in Philadelphia ist er in Programmen tätig und integriert dabei Perspektiven aus Psychologie, Philosophie und Wirtschaftswissenschaften. Sein letztes Buch, „The New Childhood“, erhielt von Kritikern großes Lob und wurde in elf Sprachen veröffentlicht.