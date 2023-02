George Orwell: „Warum ich schreibe“ – Die bedeutendsten Essays aus zwei Jahrhunderten

Von: Jessica Bradley

George Orwell wurde durch seine Romane „1984“ und „Farm der Tiere“ weltberühmt. Auch seine Essays behandeln politisch motivierte Themen.

Warum George Orwell schrieb, wird nirgends deutlicher als in seinen Essays, die er mit politischem Scharfsinn verfasst hat. Bekannt geworden durch die dystopischen Romane wie „1984“ oder „Farm der Tiere“ ist Orwell als genauer Beobachter politischer Gegebenheiten populär.

George Orwell „Die großen Essays“: Über das Buch

Das Buch enthält Essays aus zwei Jahrzehnten. Es werden verschiedene Themen aufgegriffen, wie zum Beispiel Faschismus. Auch der in Großbritannien vorgreifende Faschismus der 1940er Jahre.

»Mein größtes Ziel war es, aus dem politischen Schreiben eine Kunst zu machen.« Nicht nur mit seinen großen Parabeln 1984 und Farm der Tiere ist George Orwell dies gelungen. Auch seine klaren, klugen Essays sind herausragende Beispiele dafür, was passiert, wenn sich schriftstellerisches Talent mit politischem Scharfsinn mischt. Die erbarmungslose Ehrlichkeit, auch im politisch Heiklen, macht seine Essays zu einer zeitlos spannenden Lektüre.

George Orwell „Die großen Essays“: Fazit

In seinen Essays schrieb Orwell über seine Beobachtungen und Gefühle. Es handelt sich eher um eine Art biografische Zusammenfassung von Themen, die ihn bewegten. Die Vielfalt der Themen ist sehr interessant, vom Arbeiten im Bücherladen bis zu Gedanken zu Gandhi. Diese klaren und klugen Texte zeigen das schriftstellerische Talent des großen Autors erneut auf. Wer sich für George Orwell und seine Sicht interessiert, ist bei diesem Buch genau richtig.

Geroge Orwell „Die großen Essays“ 2022, Anaconda Verlag, ISBN 13-978-3-730-61163-0 Preis: gebundenes Buch 7,95 €, E-Book 6,99 €, Seitenzahl: 256 (abweichend vom Format)

George Orwell

Die utopische Fabel „Farm der Tiere“ und der Roman „1984“, eine Schreckensutopie über das Leben in einer totalitären Gesellschaft, sind zwei der meistgelesenen Bücher des 20. Jahrhunderts. Sie stammen von dem Briten Eric Arthur Blair alias George Orwell, geboren am 25. Januar 1903 in Indien. Bereits in seinem Romandebüt „Erledigt in Paris und London“ zeigt sich der Autor politisch motiviert; kritisch beschäftigt er sich darin mit dem Leben von Obdachlosen, zu denen er als junger Mann selbst zeitweise gehört hatte. Er kämpfte 1936 im Spanischen Bürgerkrieg, in dem er schwer verletzt wurde. „Animal Farm“ erschien 1945, ein Jahr darauf „1984“. George Orwell starb am 21. Januar 1950 in London an Tuberkulose. Sechs Wochen vor seinem Tod heiratete Orwell seine langjährige Freundin Sonia Brownell.