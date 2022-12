Kinderbuch, das mich verzaubert hat: „Das Wunder von R.“ von Francesca Cavallo – perfekt für die Adventszeit

Advent, Advent

Lesen Sie mit Ihren Kindern in der Adventszeit gerne thematisch passende Bücher? Kennen Sie „Das Wunder von R.“ von Francesca Cavallo schon?

Nicht nur um den Studienergebnissen, dass immer weniger Eltern ihren Kindern vorlesen, entgegenzuwirken, sondern auch um in der stressigen „Ich-brauche-noch-so-viele-Geschenke“-Zeit des Jahres zu entschleunigen, sollten Sie mit Ihrer Familie ein paar besinnliche Lesestunden verbringen. Das geht in der Adventszeit beispielsweise mit einem thematisch passenden Kinderbuch wie „Das Wunder von R.“ von Francesca Cavallo aus dem Mentor Verlag.

Francesca Cavallo „Das Wunder von R.“: Über das Buch

+ Francesca Cavallo „Das Wunder von R.“ © Mentor Verlag

Es ist kurz vor Weihnachten, als Manuel, Camila und Shonda zusammen mit ihren beiden Müttern in der Stadt R. ankommen. Als sie ihr neues Zuhause beziehen, scheinen die Menschen sie mit Misstrauen zu empfangen. Am Morgen des 24.12. tauchen überraschend zehn Elfen auf, und für die Kinder beginnt ein unglaubliches Abenteuer. Schaffen sie es, das Weihnachtsfest zu retten und der Welt zu zeigen, dass wir öfter auf unsere Kinder hören sollten?

Francesca Cavallo „Das Wunder von R.“: Mein Fazit

Das Wunder von R. von Francesca Cavallo ist eine wundervolle, mit liebevollen Illustrationen von Verena Wugeditsch geschmückte Weihnachtsgeschichte, die sich ausgesprochen gut zum Vorlesen eignet. Die beiden Frauen Dominique und Isabella sind Mamas von Manuel, Camila und Shonda. Sie stammen aus einem Land, in dem der Präsident ihre Lebensform als illegal erklärt hat. Zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt – kurz vor Weihnachten – muss die Familie also überstürzt ihre Heimat verlassen und in der titelgebenden Stadt R. Fuß fassen.

Francesca Cavallo, die bekannt für ihre Literatur für Kinder, die den Respekt für Diversität und für die Gleichberechtigung der Geschlechter fördert, ist, lebt selbst in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft. In ihrer Kindheit hätte sie sich eigenen Angaben zufolge Geschichten gewünscht, die von der vermeintlichen Norm einer Familie abweichen. Die Protagonistinnen und Protagonisten dieser Weihnachtsgeschichte haben sehr mit Fremdenhass zu kämpfen. Gleichzeitig ist „Das Wunder von R.“ von Francesca Cavallo aber auch eine Geschichte vom Mut, das Herz für das zu öffnen, was man noch nicht kennt – insbesondere in der von Nächstenliebe geprägten Adventszeit. Sehr gut gefallen hat mir außerdem, dass hinter dem Weihnachtsmann eine wissenschaftlich begabte Weihnachtsfrau steckt, welche die spannendsten Erfindungen zutage fördert.

Weitere Stimmen zu „Das Wunder von R.“ von Francesca Cavallo

Auch in der Presse und auf den Buchplattformen LovelyBooks und Goodreads kommt das Kinderbuch „Das Wunder von R.“ aus der Feder von Francesca Cavallo sehr gut an:

Stell Dir vor, es ist Weihnachten und alles ist anders: Francesca Cavallo schenkt uns nach ihrem Welterfolg eine moderne Weihnachtsgeschichte, die nicht vergisst, worum es an Weihnachten geht – die Macht der Liebe und den kindlichen Glauben daran, dass alles gut wird. Ein neuer Kinderbuchklassiker!

Moderne Weihnachtsgeschichte, die mit typischen Rollenbildern bricht und dabei die „Essenz“ des weihnachtlichen Grundgedankens vermittelt.

Eine wunderbare und inklusive kurze Adventsgeschichte, die sich perfekt als Gute-Nacht-Lektüre für diese Zeit des Jahres eignet. Die Darstellung von LGBTQ und Minderheiten ist so erfrischend. Das Lesen dieser Geschichte wird sicher zu einer jährlichen Tradition in unserem Haus werden. Sehr empfehlenswert!

Francesca Cavallo „Das Wunder von R.“ 2020, Mentor Verlag ISBN-13‎ 978-3948230159 Preis: Gebundene Ausgabe 24,90 €, 128 Seiten – jetzt bestellen (werblicher Link)

Francesca Cavallo

Francesca Cavallo ist Bestsellerautorin, Aktivistin und Theaterregisseurin, deren preisgekrönte Stücke in ganz Europa inszeniert wurden. Für das bekannte Kinderbuch Good Night Stories for Rebel Girls organisierte sie mit der Hilfe von 20.000 Unterstützerinnen und Unterstützern aus 71 Ländern die erfolgreichste Crowdfunding-Kampagne in der Geschichte der Verlagswelt. Das Buch wurde zum Welterfolg und entwickelte sich zum Bestseller in 44 Ländern.

