Eine Mischung aus „Sakrileg“ und „Indiana Jones“: Danielle Trussoni „Ingenium - Das erste Rätsel“

Spannung pur

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jessica Bradley schließen

Weitere schließen

In der Tradition von Dan Brown und Stephen King erhebt sich Danielle Trussoni mit „Ingenium“ als aufstrebender internationaler Thriller-Star.

Hinweis an unsere Leserinnen und Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Eine außergewöhnliche Gabe, verbunden mit einem Rätsel, das möglicherweise besser ungelöst bleibt. Für Leser, die mitfiebern und miträtsel lieben, genau der richtige Roman.

Danielle Trussoni „Ingenium: Das erste Rätsel“: Über das Buch

+ Ein fesselnder literarischer Thriller, der süchtig macht. Die Formel hierfür lautet: Eine Mischung aus „Sakrileg“ und „Indiana Jones“. (Montagebild) © BrunoxCoelhox/Imago/HoffmanundCampe/Montagebild

Nachdem der 32-jährige Mike Brink beim Football eine schwerwiegende Verletzung erlitten hat, die zu einem Schädel-Hirn-Trauma führte, ist er in der Lage, selbst die komplexesten Rätsel in Sekundenschnelle zu lösen. Als eine Gefängnispsychologin ihn wegen seiner außergewöhnlichen Begabung um Hilfe bittet, stimmt er zu. Mikes Aufgabe besteht darin, die mysteriösen Gemälde der verstummten Patientin Jess Price zu entschlüsseln, die wegen Mordes im Gefängnis sitzt.

Mike macht sich daran, die verstörenden Rätsel zu lösen, die die schweigende Mörderin ihm stellt. Schon bald wird ihm klar, dass Jess von einer verzweifelten Furcht vor einem Verfolger erfüllt ist; eine Erkenntnis, die ihn zu einem Jahrhunderte alten Mysterium führt, das nie von einem Menschen gelöst werden sollte.

Die 20 nominierten Romane des Deutschen Buchpreises 2023 in der Übersicht Die 20 nominierten Romane des Deutschen Buchpreises 2023 in der Übersicht

Danielle Trussoni „Ingenium: Das erste Rätsel“: Fazit

Dieser Thriller unterscheidet sich tatsächlich erheblich von den Erwartungen und bietet eine angenehme Überraschung. Der Schreibstil ist temporeich, und die Handlung führt den Leser mit beeindruckender Geschwindigkeit durch die Geschichte. Dieses Buch ist definitiv empfehlenswert.

Danielle Trussoni „Ingenium: Das erste Rätsel“ 2023, Hoffmann und Campe Verlag, ISBN 13-978-3-455-01566-9 Preis: Taschenbuch 18 €, E-Book 6,99 €, Seitenzahl: 432 (abweichend vom Format) Bei Amazon bestellen

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Danielle Trussoni

Die Schriftstellerin Danielle Trussoni ist bekannt für ihren literarischen Gothic-Roman „The Ancestor“ und die erfolgreiche „Angelology“-Reihe, die in über 32 Ländern veröffentlicht und von der New York Times zum Bestseller gekürt wurde. Zusätzlich zu ihren Romanen hat sie auch die Memoiren „The Fortess“ und „Falling through the Earth“ verfasst, die 2006 von der New York Times Book Review zu den zehn besten Büchern des Jahres gewählt wurden. Darüber hinaus ist sie für ihre Gothic & Horror-Kolumne in der New York Times Book Review bekannt.

Rubriklistenbild: © BrunoxCoelhox/Imago/HoffmanundCampe/Montagebild