Valentinstag: Die schönsten Bücher zum Verlieben

Von: Sven Trautwein

Teilen

Am 14. Februar ist Valentinstag. Was gibt es für Buchverliebte Schöneres, als ein neues Buch geschenkt zu bekommen. Wir haben ein paar Tipps gesammelt.

Der Valentinstag ist ein besonderes Datum im Kalender. Ursprünglich als Feiertag zu Ehren des Heiligen Valentinus etabliert, hat er sich im Laufe der Zeit zu einem symbolischen Tag für Liebende und Verliebte gemauert. An diesem Tag schenken oftmals Menschen ihren geliebten Partnern, Freunden und Familienangehörigen etwas Kleines, um die Zuneigung zu zeigen. Wie wäre es dieses Mal mit einem Buch? Bücher kann man schließlich nicht genug haben. Wir stellen die schönsten Bücher zum Verlieben vor.

Verena Rossbacher: Mon Chéri und unsere demolierten Seelen

Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Buchpreis, ist es ein Roman, der einfach Freude bereitet. Er macht unglaublich gute Laune und passt daher optimal zum Valentinstag. Freundschaft, Familie, Geborgensein, all diese Elemente verbindet Verena Rossbacher auf humorvolle Art und Weise. Bitte mehr davon!

Vom ersten Moment an wissen Clara und Elias, dass sie füreinander bestimmt sind. Damit ändert sich alles: Elias kann nicht länger verdrängen, dass er mit seiner Freundin in einem falschen Leben steckt. Und für Clara wird es Zeit, das Alleinsein aufzugeben. Auf das wilde Glück der Anfangszeit folgt die erste Bewährungsprobe, und die beiden zweifeln und kämpfen mit- und umeinander. Kann man, nicht mehr ganz jung und beladen mit Lebenserfahrung, noch einmal oder überhaupt zum ersten Mal die große Liebe finden?

Die sieben teuersten Bücher der Welt: So viel sind sie wert

Die sieben teuersten Bücher der Welt: So viel sind sie wert

Eine märchenhafte Liebesgeschichte, die gerade zur rechten Zeit kommt. Die Geschichte, die Ewald Arenz hier beschreibt, wärmt von innen und macht nicht nur an dunklen Tagen Lust auf mehr. Ein Wohlfühlbuch.

Von großen Gefühlen in großen Worten: Die schönsten Liebesgeschichten berühmter Frauen und Männer. - „Seien Sie mein Schutzengel, meine Muse und meine Madonna“, schreibt Charles Baudelaire an eine Frau, mit der ihn eine unerfüllte Liebe verbindet. In ihren Briefen werden Berühmtheiten zu Menschen. Dort finden Sehnsucht, Treue, Verwirrung und Verzweiflung ihren unmittelbaren Ausdruck, oft entstehen literarische Meisterwerke daraus.