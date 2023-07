Vier fesselnde Buchtipps für Männer jenseits von Grillbüchern, die sich verschlingen lassen

Unbedingt lesen

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sven Trautwein schließen

Weitere schließen

Was zeichnet das richtige Buch aus, damit zugegriffen wird? Ist es die Spannung, die Vermittlung von Wissen oder die Mischung? Wir stellen Ihnen vier Titel vor.

Dass Männer nicht gerne lesen, ist so nicht ganz richtig. Rund 46 Prozent der Deutschen, so eine Studie von YouGov bezeichnen sich als „Leseratte“ oder „Bücherwurm“. Der Anteil der Frauen liegt mit 54 Prozent gegenüber 38 Prozent bei den Männern etwas höher. Grundsätzlich lässt sich aus verschiedenen Umfragen erkennen, dass unterschiedlich gelesen wird. Frauen wollen mit einem Buch dem Alltag entfliehen, Männer greifen eher zu Sachbüchern. Doch wir möchten Ihnen hier vier lesenswerte Bücher vorstellen, die auch Männer gelesen haben sollten.

+ Spannende Lektüre für Männer – Unterhaltung, Krimi und Sachbücher. Vier Titel stellen wir Ihnen vor. © blickwinkel/Imago

Susanne Götze, Annika Joeres „Klima außer Kontrolle“

Susanne Götze und Annika Joeres, Journalistinnen, haben in ganz Deutschland umfangreiche Recherchen durchgeführt, um aufzuzeigen, wie wenig Bund, Länder und Kommunen tun, um uns vor den Auswirkungen der Klimakrise zu schützen. Ihr Buch enthüllt, wie unvorbereitet wir auf die neuen klimatischen Realitäten sind. Unsere Städte sind nicht ausreichend auf Hitzewellen vorbereitet, Krankenhäuser sind nicht genug gegen Stromausfälle geschützt und viele Häuser in Flussnähe sind kaum gegen Überschwemmungen gesichert. Selbst unsere Natur, Äcker und Wälder können sich nicht schnell genug an die veränderten Wetterbedingungen anpassen. Die Autorinnen präsentieren jedoch konkrete Lösungsansätze, um unser Überleben zu sichern, indem wir mit der Natur zusammenarbeiten. Es steht außer Frage, dass eine enorme Anstrengung erforderlich ist, aber die Anpassung an die Klimakrise ist möglich und dringend erforderlich.

Wir können den Klimawandel nicht mehr aufhalten, sondern die Krise nur noch abmildern. Wir müssen jedes weitere Zehntelgrad Erderwärmung verhindern – aber uns zugleich auf die vielen großen und kleinen Anpassungen konzentrieren, die schon heute möglich und nötig sind. Denn das ist die Chance, die uns die Klimakrise – neben all den Gefahren – bietet: Sie öffnet ein Fenster für grundlegende Veränderungen zum Besseren.

Susanne Götze, Annika Joeres „Klima außer Kontrolle“ 2022 Piper, ISBN-13 978-3-492-06336-4 Preis: gebunden 22 €, 336 Seiten

Kürzlich hatten wir Ihnen vier Bücher für Männer vorgestellt, die nicht gerne lesen. Die folgenden Titel versprechen weiterhin Spannung, Unterhaltung und Wissensvermittlung.

Elmar Theveßen „Kampf der Supermächte“

Das Buch ist besonders faszinierend, da der Autor aus einer amerikanischen Perspektive auf die Welt und die neuen Konflikte blickt. Während er mit dem Schreiben beginnt, bricht der Ukraine-Konflikt aus, was für Elmar Theveßn ein Zeichen dafür ist, dass die Konfrontation zwischen der demokratischen Welt und autoritären Regimen gerade erst ihren Anfang nimmt. Es deutet sich etwas an, von dem wir möglicherweise noch keine Ahnung haben, das wir uns noch nicht einmal vorstellen können, aber das schon bald unser Leben grundlegend verändern könnte. Die aktuelle politische Lage auf den Punkt gebracht und weitaus spannender als so mancher Krimi.

Joe Biden richtet die USA auf einen großen Konflikt mit China aus, es geht um nicht weniger als um die Vorherrschaft in der Welt. Das Buch analysiert den Wettlauf der Weltmächte, der sich durch die Ukraine-Krise dramatisch verschärft hat und in einen viel schlimmeren Krieg ausarten kann. Die alte politische und wirtschaftliche Ordnung der Welt wird vom autoritären Regime in Peking angegriffen und droht zu zerbrechen...

Elmar Theveßen „Kampf der Supermächte“ 2022 Piper, ISBN-13 978-3-492-07300-4 Preis: gebunden 22 €, 336 Seiten

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Und um richtig anzugeben, eignen sich diese sechs Bücher, die man unbedingt im Regal haben sollte.

Kent Nerburn „Nicht Wolf nicht Hund“

Und noch ein ganz besonderer Amerika-Tipp: Nerburn erhält eine wichtige Lektion: Er lernt, genau hinzuschauen und alles aufzuschreiben, nicht nur das, was seinen eigenen Vorstellungen entspricht. Diese Erkenntnis gewinnt er während eines Roadtrips durch den Mittleren Westen, zu dem ihn die beiden älteren Menschen entführen. Während sie endlose Highways und grasbewachsene Pfade entlangfahren, durchqueren sie beeindruckende Landschaften

Eines Tages wird Kent Nerburn, weißer Ethnologe und Schriftsteller, von einer jungen Frau angerufen: Ihr Großvater Dan möchte ihn sprechen. Der Lakota-Indianer hat jahrelang Aufzeichnungen über sein Leben gemacht, mit Nerburns Hilfe soll daraus ein Buch entstehen. Kent ist neugierig und fasziniert, doch Dan erkennt sich in dessen Text nicht wieder. Als sie sich zusammen auf einen Roadtrip durch die Weiten der USA begeben, entspinnt sich ein persönlicher Austausch – unterhaltsam, streitbar und voller Ironie.

Kent Nerburn „Nicht Wolf nicht Hund“ Aus dem Amerikanischen von Sky Nonhoff 2022 dtv, ISBN-13 978-3-423-14840-5 Preis: Taschenbuch 14 €, 352 Seiten

Die 13 besten Thriller von Jo Nesbø mit Harry Hole Die 13 besten Thriller von Jo Nesbø mit Harry Hole

Michael Hjorth, Hans Rosenfeldt „Die Früchte, die man erntet“

Ohne einen Krimi wäre diese Liste nicht vollständig. Somit kommen wir zu einem Schweden-Krimi par excellence. Es ist spannende Krimiunterhaltung mit den richtigen Kniffs, und einem Autorenduo, dem man noch viel Stoff für viele weitere Bücher wünscht. Die ausführliche Besprechung gibt es hier.

Drei Morde innerhalb weniger Tage: Ein Heckenschütze hält die schwedische Kleinstadt Karlshamn in Atem. Vanja Lithner und ihr Team von der Reichsmordkommission stehen unter enormem Druck, denn es gibt weder Zeugen noch Verbindungen zwischen den Opfern, nur die Angst, dass weitere Morde geschehen...

Michael Hjorth, Hans Rosenfeldt „Die Früchte, die man erntet“ 2022 Rowohlt, ISBN-13 9783499271106 Preis: Taschenbuch 13 €, 504 Seiten

Schauen Sie hier vorbei, wenn es die klassischen Grillbücher sein dürfen.

Rubriklistenbild: © blickwinkel/Imago