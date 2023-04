Diese Versicherungen leisten bei Schäden durch Osterfeuer

Versprüht Gemütlichkeit, aber eben auch Funken: das Osterfeuer. Wer gut versichert ist, braucht diese nicht zu fürchten. © Sebastian Gollnow/dpa/dpa-tmn

Hausrat, Gebäude, Haftpflicht: Diese und weitere Versicherungen können Schäden regulieren, die durch ein Osterfeuer verursacht wurden. Wer sich gut absichern möchte, sollte vorsorgen.

Oberhausen - Ob in der Gemeinschaft oder im heimischen Garten: In vielen Regionen Deutschlands ist das Entzünden eines Osterfeuers beliebter Brauch. In der Regel sind die Feuerstellen gut gesichert. Wenn aber doch mal etwas schiefgeht, ist es gut zu wissen, wer für die Schäden aufkommt.

Vereine etwa, die öffentliche Osterfeuer veranstalten, sollten unbedingt prüfen, ob ihre Betriebs- oder Veranstalterhaftpflichtversicherung das Entfachen des Feuers abdeckt, sagt Ingo Aulbach vom Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute. „Schließlich können durch unvorhergesehene Ereignisse, wie eine plötzliche Windböe oder zu neugierige Zuschauer, hohe Personen- und Sachschäden entstehen.“

Schäden zeitnah der zuständigen Versicherung melden

Werden Privatpersonen geschädigt, zum Beispiel durch Sengschäden an der Kleidung, ist die eigene Hausratversicherung zuständig. Aulbach zufolge deckten neuere Policen Brandlöcher bis zu 500 Euro ab, wenn der Zusatz Sengschäden vereinbart ist. Werden das eigene Haus oder festeingebaute Markisen in Mitleidenschaft gezogen, ersetzt die eigene Gebäudeversicherung den Schaden in Höhe der Reparatur oder des Neuwerts.

Bei Verletzungen am eigenen Körper kann die private Unfallversicherung helfen. Sie beinhalte viele Hilfen bei dauerhafter Beeinträchtigung, bis hin zu Invaliditätsleistungen, so Aulbach. „Allerdings darf beim Unfall kein Alkoholkonsum im Spiel gewesen sein. Denn Unfallversicherungen werden dann bei ihrer Leistungszusage sehr pingelig“, sagt der Experte.

Damit Verbraucherinnen und Verbraucher nicht auf den Kosten der Schäden sitzen bleiben, ist es in jedem Fall wichtig, die Schäden zügig der zuständigen Versicherung zu melden. dpa