Amazon-Serie "The Marvelous Mrs. Maisel": Trailer kündigt glamouröse 3. Staffel an

Die 3. Staffel von "The Marvelous Mrs. Maisel" erscheint noch dieses Jahr.

Hauptfigur und Comedian Midge Maisel geht in der 3. Staffel der Amazon-Serie "The Marvelous Mrs. Maisel" auf Amerikatour. Chaos und viel Witz ist dabei vorprogrammiert.

16 Emmys und drei Golden Globes hat "The Marvelous Mrs. Maisel" bereits erhalten. Zudem sind Kritiker und Zuschauer von der Produktion hellauf begeistert, weshalb die Amazon-Prime-Serie zweifellos zu einer der besten Serien des Streamingdienstes zählt. Und was gut ankommt, muss fortgesetzt werden: Midge Maisel darf in einer 3. Staffel ihr komödiantisches Talent beweisen. Die neue Season erscheint noch dieses Jahr auf Amazon Prime.

+++Achtung, es folgen Spoiler zur 3. Staffel "The Marvelous Mrs. Maisel"+++

Worum geht es in "The Marvelous Mrs. Maisel"?

"The Marvelous Mrs. Maisel" erzählt die Geschichte von Midge Maisel, die im New York der 50er-Jahre einen angenehmen Alltag als Hausfrau mit Ehemann und Kindern verbringt. Ihr Leben wird allerdings auf den Kopf gestellt, nachdem sie sich dafür entscheidet, auf New Yorks Bühnen als Stand-up-Comedian zu stehen. Eine Veränderung, mit der insbesondere Midges familiäres Umfeld nicht einverstanden ist. Um ihr neu entdecktes Talent weiterhin mit einem Publikum teilen zu können, muss sie schließlich gegen unzählige Widerstände ankämpfen.

Es ist nicht alleine die originelle und witzige Handlung, die Kritiker und Zuschauer gleichermaßen begeistert, sondern auch die schauspielerische Leistung von Rachel Brosnahan (Midge Maisel) und ihren Kollegen. Gleichermaßen erhalten die Kostüme und die räumliche Ausstattung viel Lob, da es gelingt, ein faszinierendes und farbenfrohes New York der 50er-Jahre eindrucksvoll zum Leben zu erwecken.

Was passiert in der 3. Staffel von "The Marvelous Mrs. Maisel"?

Midge wird als Comedian immer erfolgreicher und darf deshalb in der 3. Staffel auf Amerikatour gehen. Dabei erhält sie zusammen mit ihrer Agentin Susie (Alex Borstein) tiefere und unvergessliche Einblicke ins Showbusiness, das weit mehr als nur glamourös ist. Ihr Ehemann Joel verfolgt in der Zwischenzeit seine eigenen Ziele, während auch auf Midges Eltern neue Herausforderungen zukommen.

Ein Trailer zur 3. Staffel liefert bereits erste Eindrücke:

Wann erscheint die 3. Staffel von "The Marvelous Mrs. Maisel"?

Ab dem 6. Dezember erscheinen die acht neuen Folgen von "The Marvelous Mrs. Maisel" auf Amazon Prime, jedoch vorerst nur in der englischen Originalfassung. Wann die 3. Staffel mit deutscher Synchronisation verfügbar sein wird, ist bislang noch unklar.

