Apple-Keynote im Live-Ticker: Start von iOS 13 - Diese Neuerung wird Apple-Fans kaum gefallen

Heute findet in San Jose die Apple-Keynote 2019 statt - wir berichten im Live-Ticker.

Präsentiert Apple heute auf der Keynote zur WWDC 2019 das neue Betriebssystem iOS 13? In unserem Live-Ticker gibt es alle Infos.

Am heutigen Montag findet im kalifornischen San Jose Apples Entwicklerkonferenzen WWDC 2019 statt.

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr (MESZ) - wir berichten im Live-Ticker.

Auf der heutigen WWDC wird von Apple unter anderem erwartet, mit iOS 13 ein neues Betriebssystem zu präsentieren.

Dagegen ist die Vorstellung neuer Hardware-Produkte (iPhone oder iPad) eher unwahrscheinlich.

<<<< AKTUALISIEREN >>>

+++ Weiter unten im Text haben wir zahlreiche Gerüchte zur heutigen Keynote zusammengefasst. Darunter wird auch über neue Features von iOS 13 spekuliert. Das neue Betriebssystem soll einen „Dark Mode“ spendiert bekommen und so könnte das dann aussehen.

iOS 13 - Dark Mode - New Reminders app pic.twitter.com/klr5sR3rph — Ben Geskin (@BenGeskin) June 3, 2019

+++ Hallo und herzlich willkommen zur Apples Entwicklerkonferenzen WWDC 2019! Was wird Apple auf der heutigen Keynote alles präsentieren? In unserem Live-Ticker erfahren Sie es! Ab 19 Uhr geht es los!

Keynote zur WWDC 2019 im Live-Ticker: Keynote steigt in San Jose

Das Warten hat ein Ende: Auf der heutigen Keynote soll Apple das neue Betriebssystems iOS 13 präsentieren. Apple-CEO Tim Cook wird daher ab 19 Uhr (MESZ) auf der Bühne des McEnery Convention Centers in San Jose zum Auftakt der Entwicklerkonferenz WWDC 2019 (3. bis 7. Juni) erwartet, um die die Perspektiven für die kommenden Monate zu erläutern und vermutlich die Beta-Version von iOS 13 vorzustellen.

Apple WWDC 2019: iOS 13 und mehr - was wird Apple auf der heutigen Keynote präsentieren?

Für alle iPhone-Besitzer soll das eine ganze Reihe an Verbesserungen und neuen Features bedeuten - beispielsweise den sogenannten Dark-Mode für iPhone und iPad, auf den die User schon lange warten. Wir haben weitere Gerüchte gesammelt* und für Sie zusammengefasst.

Zudem soll es laut "9to5Mac" mit iOS 13 möglich sein, das iPad zum Zusatz-Display für einen Mac zu machen.

Die Karten- und Mail-App soll neue Features bekommen, unter anderem neue Widerruf-Funktionen oder eine „Später lesen“-Sammlung für Mails.

Der Safari-Browser und der Messenger-Dienst „iMessage“ sollen neue Funktionen bekommen.

Es soll einfacher werden, iPad-Apps auch auf dem iMac zu nutzen.

iTunes wird wohl in zwei einzelne Apps (“Musik“ und „Podcasts“) unterteilt werden.

Die Apple Watch soll einen eigenen App-Store bekommen.

Apples Fokus auf der WWDC liegt ganz klar auf der Software, doch es gab in der Vergangenheit auch schon Ausnahmen. Dies könnte auch heute wieder der Fall sein. Unter Umständen könnte Apple also die neue Generation des Desktop-Rechners Mac Pro und einen entsprechend dazu passenden Monitor vorstellen.

Apples iOS 13: Diesen Haken verbirgt das neue Betriebssystem von Apple

Doch bei all der Neugier und Vorfreude, einen Haken wird iOS 13 wahrscheinlich mit sich bringen: wie unter anderem der Focus berichtet. So sollen einige ältere Modelle vom iOS-Update ausgeschlossen sein: Man geht davon aus, dass die Besitzer der folgenden Geräte das neue Update nicht nutzen können: iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPad Air und iPad mini 2. Für sie wird es nach dem 2018 eingeführten Update iOS 12 wohl keine Neuerungen mehr geben.

Von offizieller Seite ist dazu allerdings noch nichts bekannt, denn Apple hat sich noch nicht zu diesen Einzelheiten in Bezug auf sein neues Betriebssystem geäußert.

Apple präsentiert heute iOS 13: Update auch bei Whatsapp

Übrigens: Auch der beliebte Messenger-Dienst WhatsApp brachte kürzlich ein neues Update auf den Markt - doch das könnte gleichzeitig große Sicherheitslücken bedeuten. Ein einfacher Test soll nun Klarheit liefern, welche Versionen geschützt sind.

kus

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.