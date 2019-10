Dritte Staffel von "Babylon Berlin": So finster ist der erste Trailer

"Babylon Berlin" geht am 24. Januar 2020 in die dritte Staffel - jetzt gibt's den ersten Trailer.

Die deutsche Erfolgsserie "Babylon Berlin" geht am 24. Januar 2020 in die dritte Staffel. Jetzt wurde der erste Trailer veröffentlicht - und es wird richtig spannend.

Von "Babylon Berlin" gibt es jetzt den ersten Trailer zur dritten Staffel. Obwohl ursprünglich nur zwei Staffeln geplant waren, geht die erfolgreiche deutsche Krimi-Serie um Kommissar Gereon Rath (Volker Bruch) und Stenotypistin Charlotte "Charly" Ritter (Liv Lisa Fries) in die Verlängerung. Bisher gibt es 16 Episoden in zwei Staffeln, für die dritte wurden in 120 Drehtagen zwölf weitere Episoden in Potsdam-Babelsberg abgedreht. Auch Staffel vier soll bereits in Planung sein. Das hat Regisseur Tom Tykwer verraten.

Dritte Staffel von "Babylon Berlin": Das verrät der neue Trailer

Die neue Staffel von "Babylon Berlin" wird zunächst beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein - die Premiere ist für den 24. Januar 2020 geplant. Im Herbst 2020 will die ARD dann die neuen Episoden im Free-TV ausstrahlen. Dass die deutsche Serie auch international großes Potenzial hat, beweist die Tatsache, dass Netflix sich die internationalen Rechte gesichert hat. Einen Vorgeschmack auf die neue Staffel gibt der erste Trailer, den Sky gerade auf YouTube veröffentlicht hat:

"Babylon Berlin" ist inspiriert von den Gedeon-Rath-Romanen von Volker Kutscher, die im Berlin der 1920er- und 1930er-Jahre spielen. Für Staffel eins und zwei diente das Buch "Der nasse Fisch" als Vorlage, wogegen für Staffel drei "Der stumme Tod" die Basis bildet.

Im Buch "Der stumme Tod" geht es um mehrere Morde in der Filmbranche und die Beisetzung von SA-Sturmführer Horst Wessel. Wie im Trailer zu sehen, werden aber auch zurückliegende Handlungsstränge aus den bisherigen Staffeln aufgenommen.

"Babylon Berlin": Namhafte deutsche Schauspieler am Start

In "Babylon Berlin" sind einige namhafte deutsche Schauspieler am Start: So ist Lars Eidinger als Alfred Nyssen, Erbe einer Stahldynastie oder Jeanette Hain als Irmgard Benda. Benno Fürmann verkörpert Oberst Günther Wendt und Hannah Herzsprung die Helga Rath. Mišel Matičević spielt "den Armenier", einen Unterwelt-Boss, und Fritzi Haberlandt die Zimmerwirtin Elisabeth Behnke.

Volker Kutscher hat bisher insgesamt sieben Gedeon-Rath-Romane geschrieben - das bisher letzte Buch "Marlow" spielt im Jahr 1935. Es ist also noch ausreichend Stoff für weitere "Babylon Berlin"-Staffeln vorhanden.

