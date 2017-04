Toll! App hilft Blinden im Alltag

Hilfe im Alltag: Die App "Be My Eyes" will Menschen mit Sehbehinderung unterstützen. Foto: bemyeyes.com/dpa

Berlin - Oft haben Menschen mit Sehbehinderung eine Begleitung an ihrer Seite. Sind sie aber allein, kann ihnen die App "Be My Eyes" helfen.

Blinde und Sehende führt die App "Be My Eyes" zusammen. Das Prinzip: Per Video-Anruf sollen sehende Menschen die Umwelt für Blinde beschreiben und ihnen so im Alltag helfen. Die blinde Person filmt ihre Umgebung und kann zum Beispiel fragen, ob ihre Milch noch haltbar ist.

Beide Seiten müssen sich in der App kostenlos registrieren und angeben, welche Sprachen sie sprechen. Wenn ein Mensch mit Sehbehinderung Hilfe braucht, bekommt der Helfer eine Bisher haben sich laut der Website von "Be My Eyes" mehr als 33.000 Blinde und 485.000 Sehende registriert.

Bisher haben sich laut der Website von "Be My Eyes" mehr als 33.000 Blinde und 485.000 Sehende registriert.

Momentan gibt es die App nur für iOS, die Android-Version wird aber gerade entwickelt. Die Bedienung der aus Dänemark stammenden App funktioniert auf Deutsch, Geschäfts- und Datenschutzbedingungen sind allerdings nur auf Englisch verfügbar.

dpa