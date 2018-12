"Brawl Stars" ist endlich da! Das sind die ersten Reaktionen auf das Game

Endlich gibt es "Brawl Stars" auch in Deutschland. Doch wird das Spiel dem Hype gerecht?

Auf "Brawl Stars" haben Gamer weltweit lange gewartet. Doch das hat nun ein Ende: Ab sofort kann sich jeder das Spiel herunterladen. Wie fallen die Bewertungen aus?

"Brawl Stars" gibt es eigentlich schon seit über einem Jahr. Bisher war das Game von Supercell, die auch hinter Brawlern wie Clash of Clans stecken, allerdings nur in bestimmten Ländern verfügbar. Endlich hat der Entwickler das Game nun weltweit zugänglich gemacht.

"Barwl Stars": So kommen Gamer an das Spiel

"Brawl Stars" ist seit dem 13. Dezember 2018 sowohl im Google Play Store als auch im App Store für jeweils Android und iOS-Geräte erhältlich. Das Spiel ist Free-2-Play, zum Download muss also nichts bezahlt werden. Stattdessen finanziert sich das Game über In-App-Käufe. Für die beiden Plattformen ist "Brawl Stars" zwischen 150 und 200 MB groß. Um problemlos spielen zu können, braucht das Android- oder iOS-Gerät jedoch eine stabile Internetverbindung.

Worum geht es in "Brawl Stars"?

Bei "Brawl Stars" handelt es sich um eine Mischung aus Battle Royale und MOBA (Multiplayer Online Battle Arena). Es kann in unterschiedlichen Modi gespeilt werden, üblicherweise sind Gamer allerdings in Dreiergruppen in der Arena unterwegs und müssen es mit einem weiteres Dreiergespann aufnehmen. Es gilt, das gegnerische Team auszuschalten, Juwelen zu beschaffen und andere Aufgaben zu meistern. Dafür bleiben meist nur wenigen Minuten.

Es gibt aber auch Modi, in denen Spieler alleine ihr Unwesen treiben können. Im Showdown-Modus zum Beispiel geht es im Battle Royale-Stil darum, der letzte Überlebende zu sein.

"Brawl Stars": Wie kommt das Spiel bei den Gamern an?

Wer momentan auf Youtube nach "Brawl Stars" sucht, wird von der schieren Masse an Inhalten erschlagen. Das Spiel ist gerade in aller Munde und besonders Youtuber sind auf den Zug aufgesprungen und zeigen sich dabei, wie die das Game spielen oder geben Tipps.

Doch auch im Google Play Store erreicht "Brawl Stars" eine tolle Bewertung von 4,6 von 5 Sternen (Stand: 14.12.2018). Schon über 500.000 Nutzer stimmten darüber ab und loben das Spiel für seinen Unterhaltungswert und eine gelungene Steuerung. Im App Store gibt es die gleiche Bewertung von rund 56.000 Nutzern.

