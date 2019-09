"Breaking Bad": Erster Trailer mit neuen Bildern haut Fans vom Hocker

Am 11. Oktober 2019 erscheint "El Camino", der Fortsetzungsfilm zur Erfolgsserie "Breaking Bad".

Über fünf Jahre ist es her, dass "Breaking Bad"-Fans neues Bildmaterial ihrer Lieblingsserie erhalten haben. Bis jetzt: Endlich gibt es einen Trailer zum Netflix-Film "El Camino".

Wir nehmen es schon mal vorweg: Der neue Trailer zeigt nur eine einzige Szene, die nicht viel von "El Camino" verrät, doch "Breaking Bad"-Herzen gehen trotzdem auf. Der Teaser wurde von Netflix pünktlich zur Emmy-Verleihung am 22. September veröffentlicht, um genügend Aufmerksamkeit abzustauben - was wahrscheinlich sowieso gelungen wäre.

"Breaking Bad"-Teaser verrät kleines, aber wichtiges Detail zu "El Camino"

Die 5. Staffel "Breaking Bad" endete damit, dass Walter White starb und Jesse Pinkman den Fängen einer Gang entfloh. Der Teaser zeigt nun eine erste Szene zum Fortsetzungsfilm "El Camino". Sie zeigt Jesse Pinkman in einer verlassenen Landschaft in seinem Auto sitzen, mit zitternden Händen und einer Zigarette zwischen den Fingern. Währenddessen läuft das Radio, in dem von einer Schießerei die Rede ist.

Es ist eine Hammer-Nachricht für Fans: Denn bisher war nur klar, dass sich "El Camino" um Jesses Flucht dreht. Nun scheint jedoch deutlich zu sein, dass der Film direkt an das Serienfinale anschließt. Es sind also womöglich nur wenige Stunden vergangen! In einem weiteren kurzen Teaser war bereits Skinny Pete zu sehen, der seinen Freund vor der Polizei deckt.

"Breaking Bad"-Film "El Camino": Wird Walter White zurückkehren?

Spannend bleibt zudem die Frage, ob Walter White im "Breaking Bad"-Film zu sehen sein wird. Die Tatsache, dass es nahtlos weitergeht, erweckt bei Fans die Hoffnung, dass der ehemalige Drogenboss die Schießerei überlebt haben könnte.

Es wurde zumindest schon angekündigt, dass zahlreiche bekannte Gesichter zurückkehren werden. Um Antworten zu bekommen, müssen sich Zuschauer allerdings noch bis zum 11. Oktober 2019 gedulden. Dann erscheint "El Camino" auf Netflix.

