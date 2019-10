Einstimmung für Halloween: 21 gruselige Horror-Serien auf Netflix

Noch nicht in Halloween-Stimmung? Netflix verschafft Abhilfe und bietet ein breites Angebot an Horror-Serien, das über Klassiker wie "Stranger Things" hinausgeht.

Oktober ist der gruseligste Monat des Jahres. Und nein, das liegt nicht nur am schlechten Wetter, sondern auch an Halloween, das jährlich am 31. Oktober gefeiert wird. Wer zu alt oder lediglich zu bequem ist, um in der Nachbarschaft Süßigkeiten zu sammeln oder an einer Party teilzunehmen, der kann auch im eigenen Heim in die richtige Horror-Stimmung kommen. Netflix bietet dafür nämlich das perfekte Serien-Angebot mit vielfältigen Inhalten.

Horror-Empfehlung: Diese Netflix-Serien sind perfekt für Halloween

Zu den bekanntesten Horror-Serien auf Netflix zählen zweifellos "Stranger Things", "American Horror Story", "Bates Motel" und der letztjährige Überraschungshit "Spuk in Hill House". Wer Zombies schon gruselig genug findet, der ist mit "The Walking Dead" sehr gut beraten. Fans von alten Horror-Klassikern über Serienmörder dürften dagegen mit der auf dem gleichnamigen Film basierenden Serie "Scream" sowie "Slasher" zufrieden sein. Oder soll es doch lieber eine historische Serie sein? Dann eignet sich "Penny Dreadful".

2019 erschien die Serie "Black Summer", die Nutzer der Website IMDb als eine der besten Neuerscheinungen des Jahres einstuften. Spannend für "Game of Thrones"-Fans dürfte zudem "Nightflyers" sein, denn das SciFi-Horror-Spektakel basiert auf einem Buch von George R. R. Martin. Dokumentarisch wird es wiederum in "Heimgesucht - Unglaubliche Berichte", denn in der Reihe von 2018 sprechen Menschen über ihre Horror-Erlebnisse, die sich tatsächlich ereigneten.

Weitere empfehlenswerte Horror-Serien auf Netflix

Marianne

Hemlock Grove

Black Spot

Outcast

The Nebel

Darknet

Chambers

Ghul

Ghost Wars

Residue

