Facebook reagiert auch beim Messenger und kündigt grundlegende Änderung an

Chatdienst wird umgestellt

+ © dpa / Andrej Sokolow Mark Zuckerberg, spricht auf der Entwicklerkonferenz F8 im McEnery Convention Center. © dpa / Andrej Sokolow

Facebook wird auch seinen Chatdienst Messenger auf Komplett-Verschlüsselung umstellen. Das kündigte das weltgrößte Online-Netzwerk am Dienstag auf seiner Entwicklerkonferenz F8 in San Jose an.