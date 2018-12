Far Cry New Dawn: Ankündigungstrailer lässt Fallout alt aussehen

Ubisoft kündigte während der Game Awards 2018 Far Cry New Dawn mit einem Trailer an.

Im Rahmen der Game Awards 2018 präsentierten die Entwickler von Ubisoft mit Far Cry New Dawn den neuesten Teil der Reihe. Ob enttäuschte Fallout-Spieler damit abgeholt werden?

Während der Game Awards 2018 in Los Angeles veröffentlichte Ubisoft einen Ankündigungstrailer zum neuen Titel Far Cry New Dawn. Bei dem Game handelt es sich allerdings nicht direkt um einen Hauptteil der Reihe, sondern eher um ein Spin-Off.

Far Cry New Dawn: Das verraten Trailer und Entwickler zum neuen Titel

Schon gestern haute Ubisoft überraschend einen Teaser zu Far Cry New Dawn heraus. Im Ankündigungstrailer ist nun schon mehr von der Story zu erkennen und die Entwickler gaben im Rahmen der Game Awards viele Details preis.

So spielt Far Cry New Dawn 17 Jahre nach dem Konflikt mit dem Far Cry 5 endete: Damals zerstörte ein Atomkrieg den Haupthandlungsort Hope County. Sechs Jahre lang beherrschte ein nuklearer Winter die Gegend, bevor sich die Himmel endlich klärte und das Land wieder zu blühen anfing. Im Gegensatz zum kargen Ödland von Fallout 76, das viele Spieler bemängeln, überwiegen hier allerdings kräftige Farben wie grün und pink.

Ubisoft-Titel: Das sind die Antagonisten in Far Cry New Dawn

Nun droht allerdings ein neuer Feind in Form der Highwaymen und ihren Anführerinnen, den Zwillingen Mickey und Lou. Bei ihnen handelt es sich um eine Gruppe von Plünderern, die alle übrig gebliebenen Ressourcen für sich beanspruchen wollen.

Als Spieler selbst, muss man sich in der Basis, genannt Prosperity, auf die Angriffe der Highwaymen vorbereiten. Als Waffen dienen zusammengeschusterte Schrottteile, aber auch Vierbeiner stehen den Menschen helfend zur Seite.

Das Game wurde von Ubisoft Montreal mit Unterstützung der Studios in Shanghai, Kiew und Bukarest entwickelt. Entstanden ist ein First-Person-Shooter mit einer erstmals offenen Welt. Und der Erscheinungstermin liegt ebenfalls nicht mehr fern: Schon am 15. Februar 2019 kommt Far Cry New Dawn für Playstation 4, Xbox One und PC heraus.

