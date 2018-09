FIFA 19 schon eine Woche vorher zocken? So funktioniert's

Fußballfans sitzen gerade auf heißen Kohlen: Schließlich steht FIFA 19 für Ende September an – doch es gibt Möglichkeiten das Spiel schon vor dem Release zu zocken.

Es sind noch nicht einmal mehr vier Wochen, doch je näher das Datum rückt, umso aufgeregter werden Gamer: Schließlich kommt am 28. September 2018 FIFA 19 heraus und Zocker können wieder Top-Teams zusammenstellen oder selbst gegen den Ball treten.

FIFA 19: So zocken Sie schon drei Tage vorher

Für die ganz Ungeduldigen gibt es nunmehr die Möglichkeit, das Spiel schon drei Tage vor Release zu zocken. Dazu müssen Sie entweder die Champions-Edition oder die Ultimate-Edition vorbestellen, die beide am 25. September 2018 erscheinen.

Allerdings kosten diese Versionen auch mehr: Für die Champions-Edition müssen Sie 89,99 Euro für Playstation 4 und Xbox One hinblättern, die PC- oder Nintendo Switch-Version ist etwas günstiger mit 79,99 Euro.

Die Ultimate-Edition kostet zudem 99,99 Euro für Playstation und Xbox One, während PC-Spieler 89,99 Euro zahlen. Die teureren Versionen warten neben einem verfrühten Release außerdem mit verschiedenen Boni auf.

FIFA 19: Eine Woche früher starten? So funktioniert es

Aber das ist noch nicht alles: Wer noch früher mit dem Zocken anfangen will, kann an der Demo von FIFA 19 teilnehmen. Diese startet voraussichtlich am 13. September, also ganze zwei Wochen vor offiziellem Release, wie das Online-Portal True Achievements berichtet. Allerdings sind vermutlich nicht alle Spielinhalte freigeben: Bei früheren Demos konnten Spieler meist den Anstoßmodus austesten.

Mit dem Dienst EA Access (Kostenpunkt: 3,99 Euro monatlich) können Xbox One-Spieler jedoch ab dem 20. September schon für zehn Stunden die Vollversion spielen. Wer auf dem PC das Origin Access Premier-Abo abschließt – für 14,99 Euro monatlich –, darf ab dem 20. September sogar schon durchweg spielen.

Das ist der Trailer zu FIFA 19

