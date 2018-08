Film von "Die Simpsons": Bald soll ein zweiter Teil erscheinen

"Die Simpsons"-Film: Kommt wirklich bald ein zweiter Teil in die Kinos?

Fans des Films von " Die Simpsons" können sich freuen: Wie es aussieht, wird in nicht allzu ferner Zukunft ein zweiter Teil des Kultstreifens erscheinen.

Die lang ersehnte Fortsetzung des "Simpsons"-Films steht an: Die Serie der "Simpsons" läuft bereits seit 29 Jahren und feiert im September 2018 ihren 30. Geburtstag. Der erste Film liegt nun schon zehn Jahre zurück. Nun soll es endlich einen zweiten Teil geben.

"Die Simpsons"-Film: Zweiter Teil in der Mache

Im Jahr 2007 strömten die Fernsehzuschauer bereits in Scharen in die Kinos, um den ersten Teil des Films um die gelbe Familie zu sehen. Damals schaffte es Homer, das die gesamte Stadt Springfield unter einer Glaskugel verborgen wurde, da er den lokalen See verunreinigt hatte. Ihre Flucht nach Alaska war unausweichlich. Doch Homer bekam die Chance, seine Fehler wiedergutzumachen - und rettete die Stadt vor dem Untergang.

Laut einem Artikel, der auf dem Portal des Wall Street Journals erschien, soll es nun nicht mehr lange dauern, bis ein zweiter Teil des Films in die Kinos kommt - mehr als zehn Jahren nach dem ersten Teil. Demnach ist Twentieth Century Fox gerade dabei, den Film zu entwickeln. Fox-Geschäftsführer Stacey Snider treibe aktuell die Pläne für den neuen "Simpsons"-Teil voran. Und das, obwohl das Unternehmen Twentieth Century Fox nach der Fusion mit der Walt Disney Company möglicherweise nicht mehr existiert.

Die Spekulationen um den zweiten Teil gehen sogar so weit, dass Alex Borstein, Mila Kunis, Seth Green, Mike Henry und Patrick Warburton alle als Figuren in dem neuen Film vorkommen sollen. Und die gesamte Redaktion so:

