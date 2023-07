„Final Fantasy XVI“: Rollenspiel-Hit mit düsterem Touch

Clive Rosfield will in „Final Fantasy XVI“ Rache für seinen getöteten Bruder - als Spieler schlüpft man in Clives Rolle. © Square Enix/dpa-tmn

Mit „Final Fantasy XVI“ kommt die legendäre Fantasy-Rollenspielreihe erstmals auf die PS5. Neben einer schicksalsvollen Story hat der neue Teil mehr Action und eine dunklere Atmosphäre im Gepäck.

Berlin - Geht es um mythische Spielwelten, Storys voller Machtkämpfe und eine stilvolle Atmosphäre, führt im Rollenspiel-Genre kein Weg an „Final Fantasy“ vorbei. Nach sechs Jahren Pause kommt der neue Teil „Final Fantasy XVI“ des Publishers Square Enix ziemlich düster daher - und zunächst auch nur für die Playstation 5.

Spielerinnen und Spieler schlüpfen in die Rolle von Clive Rosfield, der seinem jüngeren Bruder und Thronfolger Joshua als Beschützer dient. Als ein verfeindetes Imperium plötzlich ihr Königreich überfällt und Joshua dabei umkommt, verändert sich alles. 13 Jahre später ist die Welt üblen Machenschaften verfallen, und Clive macht sich auf den Weg, um Rache für den Tod seines Bruders zu nehmen.

Experimentieren beim Kämpfen

Frischer Wind in die Jahrzehnte alte Reihe kommt durch ein neues Kampfsystem, das flexibler und actionreicher daherkommt als zuvor. Um die richtigen Kombinationen aus Angreifen, Ausweichen und Aufladen zu finden, ist eine Menge Experimentieren gefragt. Dank auffälliger Effekte machen die Kämpfe und die eindrucksvolle Spielwelt auch optisch einiges her.

Dass sich die lange Entwicklungszeit für den 16. Teil der Reihe gelohnt haben dürfte, deuten die fast durchweg hohen Bewertungen an, die das Spiel von Kritikern absahnen konnte. Viele vergleichen das stark an das Mittelalter angelehnte Setting des Spiels mit dem Streaming-Hit „Game of Thrones“.

In dem Kontext nicht überraschend also, dass einige Sequenzen in „Final Fantasy XVI“ brutaler sind und die deutsche Altersfreigabe ab 16 Jahre höher ausfällt als bei vergangenen Titeln der Reihe.

Spielehit erstmal nur für die PS5

Die hohen Erwartungen an den neuen Teil hat „Final Fantasy XVI“ dank einer schicksalsvollen Story und packender Kämpfe wohl erfüllt. Wer auf einen neuen, eindrucksvollen Spielehit für die eigene Playstation 5 gewartet hat, wird hier fündig - Zocker mit anderen Konsolen blicken allerdings vorerst in die Röhre.

Üble Machenschaften prägen die Welt in „Final Fantasy XVI“. Es ist an den Spielerinnen und Spielern, diese aufzubrechen. © Square Enix/dpa-tmn

„Final Fantasy XVI“ ist für die PS5 erhältlich und kostet etwa 70 Euro. dpa