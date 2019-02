So episch feiert Fortnite den Super Bowl - schon ab morgen

Der Super Bowl ist das größte sportliche Event in den USA. Das will auch Epic Games mit einem speziellen Spiel-Modus und Skins in Fortnite würdigen. Morgen geht's los.

Bevor in der Nacht von Sonntag auf Montag der Super Bowl in den USA steigt, können Gamer sich in Fortnite schon einmal verausgaben. Die Entwickler haben ein spezielles Event angekündigt - was genau dort passiert, erfahren Sie hier.

Super Bowl in Fortnite: Dieses Event hat Epic Games geplant

Zu Ehren des Super Bowls, der die Football-Saison krönt, können sich Spieler im Onlineshop die passenden Skins zulegen: Entweder das Trikot der Los Angeles Rams oder das Leibchen der New England Patriots - beide Mannschaften stehen am Sonntag im Finale. Ab Samstag, den 2. Februar um 1 Uhr morgens deutscher Zeit, können die Trikots freigeschaltet werden.

Die neuen Designs werden langsam an alle NFL Skin Käufer ausgerollt #Fortnite pic.twitter.com/csT0v54x6W — Mida (@MidaRado) 29. Januar 2019

Am Sonntag, den 3. Februar, können sich Gamer ebenfalls ab 1 Uhr morgens im Item-Shop mit dem passenden Football-Spielzeug eindecken - alles kostenlos.

Wer dann dem Super Bowl-Rausch noch weiter frönen will, kann sich in den Pleasant Park auf der Fortnite-Karte begeben und dort an dem zeitlich begrenzten Modus "NFL-Rumble" teilnehmen. Spieler treten in zwei Mannschaften von jeweils 20 Personen in einem Football-Duell gegeneinander an und stellen ihr Können - und ihre Trikots - zur Schau. Wie lange dieser Modus andauert, wurde von Epic Games noch nicht bekannt gegeben.

