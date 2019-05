"Fortnite"-Patch 8.51: Neue Waffe macht Spieler unsichtbar - hat aber krasse Nachteile

Die Schattenbombe verspricht viel Spaß in "Fortnite".

Das neuste Update für "Fortnite" fällt zwar klein aus, bringt aber zwei mächtige Waffen mit sich. Was sie können, verraten wir hier.

Entwickler Epic Games hat den neusten Patch für seinen Hit "Fortnite" rausgehauen. Mit Patch 8.51 gibt es zwar nicht viele Neuerungen, dafür richtig krasse. Mit zwei neuen Waffen bzw. Gegenständen können sich die Spieler im Battle Royale bekriegen.

"Fortnite"-Patch 8.51: Schattenbombe für weniger Durchblick

Wer sich vor Gegnern verstecken und eins mit den Schatten werden will, sollte unbedingt zur neuen Schattenbombe greifen. Mit dieser können sich "Fortnite"-Spieler in Dunkelheit hüllen und so gut wie unsichtbar werden.

Aber das ist noch nicht alles. Die Schattenbombe macht Spieler auch noch schneller und verleiht die Fähigkeit, Doppel- und Wandsprünge zu machen. Die Effekte dauern sechs Sekunden. Es gibt aber auch Nachteile und die haben es in sich: Spieler mit aktiver Schattenbombe können nicht angreifen, bauen oder looten.

"Fortnite"-Patch 8.51: Neues Sturmgewehr "Duet"

Auch im "Rette die Welt"-Modus dürfen sich "Fortnite"-Spieler über eine neue Waffe freuen. Mit der "Duet" gibt es ein neues Sturmgewehr und das verspricht viel Spaß. Das Gewehr verursacht hohen Schaden und eine große Magazinkapazität – ideal für längere Salven. Das Sturmgewehr gibt es im wöchentlichen Shop vom 2. bis 9. Mai zu kaufen.

"Fortnite"-Patch 8.51: Neue Gegenstände für den Kreativmodus

Wer sich in "Fortnite" lieber kreativ auslebt, bekommt mit dem Patch ebenfalls einige neue Gegenstände. So gibt es die drei Fertigobjekte "Durr Burger", "Onkel Petes Pizza Pit" und "Sofdeez Eisdiele". Außerdem spendiert Epic Games vier "Diner"-Galerien. Alles basiert auf den Restaurants und Diners aus Fortnite Battle Royale.

