"Fortnite"-WM: 16-Jähriger hat ausgesorgt, weil er gut in einem Videospiel ist

Die Fortnite Weltmeisterschaft in New York ist mit 100 Millionen Dollar eines der höchst dotierten E-Sport-Events der Welt. Viele der Spieler gingen als Millionäre nach Hause. Aber es gab auch Verlierer.

Wer vor 1990 geboren wurde, der hat sich sein Taschengeld vermutlich wie die Meisten mit Zeitungsaustragen oder ähnlichen Jobs für Schüler und Jugendliche verdient. Heutzutage sind die Verdienstmöglichkeiten für Teenager um ein vielfaches höher. Die Preisgelder bei Videospiel-Weltmeisterschaften machen es möglich.

100 Millionen Dollar für eine Freizeitbeschäftigung?

Videospiele sind für die Generation Z (die 1997 bis 2012 Geborenen) nicht einfach nur eine Freizeitbeschäftigung. Viele betreiben das kompetitive Spielen an Konsolen oder PCs als Sport. Dabei stehen die Preisgelder vielen Sportarten wie Fußball oder Tennis in nichts nach.

100 Millionen Dollar an Preisgeld hat sich der Publisher Epic Games die "Fortnite"-Weltmeisterschaft kosten lassen. So geht ein 16-jähriger Finalist mit mehr als zwei Millionen Euro nach Hause. Wie soll ein so junger Mensch später einen natürlichen Bezug zu Geld bekommen? Auf ingame.de* werden die Licht- und Schattenseiten des Videospiel-Sports genauer beleuchtet.

