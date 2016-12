Galaxy on Fire 3 – Manticore für Apple-Geräte erschienen

Mobiles Spiel

Neben packendem Gameplay, reichhaltigem Content und einer spannenden Story bietet Galaxy on Fire 3 – Manticore seinen Spielerinnen und Spielern auch hochwertige 3D-Grafik, native Touchscreensteuerung und professionelle Sprachvertonung. In Hinblick auf seinen Umfang, seine Ambition und seine technische Umsetzung setzt der Titel neue Maßstäbe auf der mobilen Plattform und liefert Produktionswerte auf gleicher Höhe mit AAA-Konsolenproduktionen.

Galaxy on Fire 3 – Manticore zum Herunterladen

„Galaxy on Fire 3 – Manticore erweckt ein ganzes Universum im Taschenformat zum Leben”, so Michael Krach, Head of Studio von Deep Silver FISHLABS. „Vom ersten Tag an präsentieren wir ein enorm reichhaltiges Game mit tiefgehender Lore und vielschichtigem Content. Und auf dieser Grundlage werden wir in den Folgemonaten und –jahren weiter aufbauen. Galaxy on Fire 3 – Manticore ist bei Weitem der größte und beste Galaxy-on-Fire-Titel, den wir je gemacht haben.“



Der zugrundeliegende Konflikt des Spiels findet in einem entlegenen, gesetzlosen Teil der Galaxis statt, dem mysteriösen Neox-Sektor. Dort erwartet die Spielerinnen und Spieler ein unvergleichliches Abenteuer voller Gefahren und unerwarteter Wendungen. Als Kopfgeldjäger, die auf der Manticore stationiert sind, schicken sich die Spielerinnen und Spieler an, die gefürchtetsten Raumpiraten des Universums dingfest zu machen. Im Verlauf der Story gilt es unter Anderem, Informanten zu jagen, die Sternenkarte zu erkunden, neue Schiffe zu erlangen und der Ursache einer verheerenden Katastrophe namens „The Shattering“ auf den Grund zu gehen.



Die Highlights des Spiels

• Der neueste Titel in der beliebtesten SciFi-Action-Spieleserie auf Mobile

• “Space Trinity”: Beende die Story, absolviere Missionen und erkunde die Galaxis auf eigene Faust

• Beweise dein Können in explosive Raumkämpfen gegen einzigartige Bosse und Piratengangs

• Erkunde eine handgefertigte Spielwelt in einem facettenreichen Weltraumsetting

• Fliege spektakuläre Raumschiffe und nutze mächtige Waffensysteme

• Erlebe eine „Connected Experience“ und nutze die Schiffe deiner Freunde als Wingmen