"Game of Thrones"-Kracher: Staffel 8 mit längster Folge aller Zeiten

Die finale Staffel von "Game of Thrones" dauert beinahe solange wie Staffel 7.

Die Tatsache, dass die letzte Staffel von "Game of Thrones" nur sechs Folgen beinhalten wird, sorgte für viel Unmut. Doch es gibt ein großes Trostpflaster für die Fans!

Nur noch sechs Folgen, dann ist es vorbei: "Game of Thrones" findet ein Ende. Manch einer fragt sich, wie die Geschichte in so kurzer Zeit einen angemessenen Abschluss finden soll - doch wie nun bekannt wurde, wird Staffel 8 ein wenig länger dauern als zunächst erwartet.

Längste Folge aller Zeiten: "Game of Thrones" kratzt an Spielfilmlänge

Während die Episodenanzahl begrenzt ist, scheint es die Episodenlänge wohl nicht: Während nun offiziell ist, dass die Folgen eins und zwei jeweils 54 Minuten und 58 Minuten dauern werden, hat es Folge drei in sich: Ganze 82 Minuten Laufzeit hat sie - damit ist sie ganze 22 Minuten länger als zwischenzeitlich gedacht und die längste "Game of Thrones"-Folge aller Zeiten. Die bisher längste Folge war das Finale der siebten Staffel mit knapp 80 Minuten.

Das ist gerade deshalb eine aufregende Info, weil es sich hierbei auch um die Folge handelt, in der es angeblich zur Schlacht in Winterfell kommt. Regisseur Miguel Sapochnik kündigte bereits an, die längste Schlachtszene der Filmgeschichte (wir berichteten) auf die Beine stellen zu wollen - dies scheint ihm wohl gelungen.

Hier sehen Sie einen Überblick über die (vorläufigen) Episodenlängen:

Episode 1: 54 Minuten

Episode 2: 58 Minuten

Episode 3: 82 Minuten

Episode 4: 78 Minuten

Episode 5: 80 Minuten

Episode 6: 80 Minuten

"Game of Thrones": Staffel 8 fast so lange wie Staffel 7

Beim aktuellen Stand wäre die 8. Staffel von "Game of Thrones" nur acht Minuten kürzer als Staffel 7. Zudem spekulieren Fans, dass die Laufzeiten der Episoden 5 und 6 womöglich noch vorläufige Daten sind. Schließlich sei es recht selten, dass Episoden - insbesondere aufeinanderfolgend - genau 80 Minuten dauern. Zudem ist es wahrscheinlich, dass sich die letzten beiden Folgen noch in der Post-Produktion befinden, sodass sich jederzeit etwas an der Laufzeit ändern könnte.

