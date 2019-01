Wie bitte?! "Game of Thrones"-Star hat das Ende längst ausgeplaudert

Sophie Turner ist durch ihre Rolle der Sansa Stark in "Game of Thrones" bekannt. Und was das Ende der Serie angeht, hält die Darstellerin jetzt nicht mehr hinterm Berg.

Seit Monaten plagen sich "Game of Thrones"-Fans mit der Frage, wie die Reise zu Ende gehen wird. Dabei hat eine Darstellerin schon längst verraten, was passieren soll.

Es ist wohl eines der bestgehütetsten Geheimnisse der Geschichte des US-Fernsehsenders HBO: das Ende von "Game of Thrones". Nicht einmal die Fans der Bücher wissen, wie es für Daenerys Targaryen, Jon Snow & Co. ausgehen wird - die Darsteller der Serie allerdings schon. So verriet Sophie Turner alias Sansa Stark vor kurzem in einem Interview, dass sie den Inhalt der finalen Folgen sogar bereits ausgeplaudert haben soll. Hatten wir die Lösung die ganze Zeit schon vor der Nase?

Sophie Turner über "Game of Thrones"-Finale: "Ich habe es schon einigen verraten"

Nein, ganz so ist es nicht, erklärte Sophie Turner gegenüber dem W Magazine: "Ich bin so schlecht darin, Geheimnisse für mich zu bewahren. Ich glaube, die Menschen erzählen mir nichts mehr, weil sie wissen, dass ich es sofort ausplaudere. Ich habe das Ende von 'Game of Thrones' schon einigen verraten." Und dabei sei sie nicht betrunken gewesen, bekräftigte die Schauspielerin.

Doch das große Geheimnis hat sie nicht irgendjemandem erzählt: "Es sind Leute, die ich kenne. Menschen, von denen ich weiß, dass sie es für sich behalten können." Und dem scheint tatsächlich so zu sein, schließlich sind die Zuschauer seit Ausstrahlung der siebten Staffel noch keinen Deut schlauer, wie es weitergeht. Die Fans müssen sich also wohl oder übel noch gedulden, bis die letzten Folgen im April diesen Jahres ausgestrahlt werden.

