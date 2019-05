"Game of Thrones"-Star Maisie Williams enthüllt, was sie am Finale störte

Maisie Williams spricht darüber, was sie in der 8. Staffel vermisst hat.

Nicht nur die Fans scheinen von der 8. Staffel "Game of Thrones" nicht das bekommen zu haben, was sie sich erhofft hatten - auch Maisie Williams bedauert eine verpasste Gelegenheit.

Der erste Aufschrei um die polarisierende 8. Staffel von "Game of Thrones" scheint sich langsam zu legen, doch das heißt noch lange nicht, dass die Fans mit dem Ende der Serie hundertprozentig zufrieden sind - auch einige Darsteller scheinen sich anderes von ihren Figuren in den finalen Folgen erhofft zu haben.

"Game of Thrones": Maisie Williams spricht über eine Sache, die sie besonders gestört hat

Während nun schon Lena Headey (Cersei Lannsiter) und Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) ihre gemischten Gefühle zum Schicksal ihrer Charaktere in Interviews preisgegeben haben, eröffnete nun auch Maisie Williams, was sie an der letzten Staffel bezüglich Arya Stark gestört hat.

Im Gegensatz zu den beiden anderen Darstellerinnen wurde ihrer Figur sowohl eine prominente Rolle zuteil - sie tötete den Nachtkönig - als auch ein für "Game of Thrones"-Verhältnisse euphorisches Ende. Dennoch habe Arya nicht das bekommen, worauf sie jahrelang hingearbeitet habe, erklärte Maisie Williams im Interview mit Entertainment Weekly: "Ich wollte, dass Arya Cersei tötet, egal ob sie selbst dabei stirbt."

Beim Lesen des Drehbuchs dachte sie sogar bis zu dem Zeitpunkt, an dem Cersei auf Jaime traf, dass es sich bei ihm in Wirklichkeit um Arya handeln würde, die sein Gesicht trägt: "Ich dachte, dies wäre die Sache gewesen, die sie angetrieben hat." Tatsächlich aber ließ sich die junge Meuchelmörderin am Ende vom Bluthund überzeugen, dass sie diesen Weg nicht weiter einschlagen will.

Auch Lena Headey wünschte sich ein Wiedersehen mit Arya Stark in "Game of Thrones"

Maisie Williams erklärt diesen Wandel damit, dass Arya erkannt habe, dass sie nicht mehr nur für sich alleine kämpfen würde - schließlich habe sie ihre Familie endlich wieder. Nichtsdestotrotz sei es ein Schock für Williams gewesen: "So habe ich mir Aryas Geschichte dieses Jahr nicht vorgestellt. […] Es ist kein 'Game of Thrones'-Ende, sondern ein Happy End." Jedoch hätte sie dadurch wieder die Möglichkeit gehabt, eine Seite von Arya zu zeigen, die die Zuschauer schon lange nicht mehr gesehen haben.

Auch Lena Headey hätte sich eine Szene mit Arya Stark gewünscht, wie sie Entertainment Weekly berichtete: "Ich habe in dieser Fantasie gelebt, bis ich das Drehbuch gelesen habe." Letztendlich sei es ein wenig enttäuschend gewesen, jedoch habe sie akzeptiert, dass es nicht hatte sein sollen: "Da ist etwas Poetisches an der Art und Weise, wie es mit ihr und Jaime endet", schließt die Darstellerin.

