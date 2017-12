Google-Jahresrückblick 2017: Danach hat Deutschland heuer gesucht

Google hat seinen Jahresrückblick 2017 veröffentlicht. Nach diesen Begriffen haben die Menschen in Deutschland heuer am meisten gesucht.

In den verschiedensten Oberpunkten hat die größte Suchmaschine der Welt Listen erstellt, in denen zusammengefasst wurde, was die Menschen 2017 am meisten bewegt hat. Politische Krisen, Tode von Berühmtheiten oder die beliebtesten TV-Shows - das Suchvolumen auf Google war immens. Zum Ende des Jahres überholte dann in Deutschland doch die „WM Auslosung“ die „Bundestagswahl“. Trotz der oft kritisierten, schwachen Wahlbeteiligung eigentlich ein gutes Zeichen, dass doch noch großes politisches Interesse besteht.

Die Suchbegriffe mit dem größten Anstieg 2017:

Die Schlagzeilen mit dem größten Anstieg 2017:

Die Persönlichkeiten mit dem größten Anstieg 2017:

Die TV-Shows mit dem größten Anstieg 2017:

Platz TV-Shows 1. Dschungelcamp 2. ESC 3. Bachelorette 4. Promi Big Brother 5. Love Island 6. Adam sucht Eva 7. Bachelor 8. Let‘s Dance 9. The Voice of Germany 10. DSDS

Am häufigsten tippten die Menschen „Dschungelcamp“ ins Suchfeld. Das beliebte Format aus dem Dschungel in Australien belegt den besten Rang. Die Suche nach dem besten Song schlägt die Suche nach einem Liebespaar. Der Eurovision Song Contest schiebt sich nämlich vor das Reality-TV-Format Bachelorette. Der Klassiker Promi Big Brother ist im Ranking vor den Newcomern Love Island und dem etablierten Adam sucht Eva. Der Bachelor und Let‘s Dance haben die Gesangsshows The Voice of Germany und Deutschland Sucht Den Superstar abgehängt.

„W-Fragen“: G20 und Manuel Neuer ganz vorne