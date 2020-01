Halbschatten-Mondfinsternis heute Abend: Schleier legt sich über den Mond

Eine Halbschatten-Mondfinsternis ist längst nicht so spektakulär wie ein Blutmond - aber besser als am 10. Januar wird es 2020 eben nicht. Beobachtungstipps.

Heute (10. Januar 2020) findet eine Mondfinsternis statt.

statt. Allerdings handelt es sich nur um eine Halbschatten-Mondfinsternis - der Mond wird nicht komplett verdeckt

wird nicht komplett verdeckt Auch eine Halbschatten-Mondfinsternis kann reizvoll sein - Beobachtungstipps und mehr

Nur wenige Stunden nach dem Aufgang des Mondes am 10. Januar 2020 verfinstert er sich wieder: Ein gräulicher Schleier zieht über die Mondoberfläche. Wer das sehen möchte, muss allerdings genau hinschauen - der Vollmond wandert im Gegensatz zu den vergangenen Mondfinsternissen nur durch den Halbschatten der Erde und verschwindet nicht komplett in diesem Schatten.

Diese Halbschatten-Mondfinsternis ist die einzige Mondfinsternis des Jahres 2020, die von Deutschland aus zu sehen ist. Ab etwa 19 Uhr kann man bei genauem Hinsehen erkennen, wie sich der Halbschatten der Erde über die Mondscheibe legt. Die größte Verdunkelung des Mondes ist um 20.11 Uhr erreicht, gegen 21.23 Uhr dürfte man den Halbschatten auf dem Mond nicht mehr wahrnehmen.

Halbschatten-Mondfinsternis heute (10. Januar 2020) - Beobachtungszeiten

Der Zeitplan der Halbschatten-Mondfinsternis am 10. Januar 2020, die Aufgangs- und Untergangszeiten für Sonne und Mond gelten für Frankfurt am Main und können für andere Beobachtungsorte abweichen.

Mondaufgang (in Frankfurt am Main): 16.22 Uhr

16.22 Uhr Sonnenuntergang (in Frankfurt am Main): 16.43 Uhr

16.43 Uhr Eintritt in den Halbschatten (1. Kontakt): 18.08 Uhr (noch nicht sichtbar)

18.08 Uhr (noch nicht sichtbar) Sichtbarkeitsbeginn der Halbschatten-Mondfinsternis: ca. 18.58 Uhr

ca. 18.58 Uhr Mitte der Finsternis (Maximale Verfinsterung des Mondes): 20.11 Uhr

20.11 Uhr Sichtbarkeitsende: ca. 21.23 Uhr

ca. 21.23 Uhr Austritt aus dem Halbschatten (2. Kontakt): 22.12 Uhr (nicht mehr sichtbar

22.12 Uhr (nicht mehr sichtbar Sonnenaufgang (in Frankfurt am Main): 8.21 Uhr am 11. Januar 2020

8.21 Uhr am 11. Januar 2020 Monduntergang (in Frankfurt am Main): 9.00 Uhr am 11. Januar 2020

Wie kann man die Halbschatten-Mondfinsternis heute beobachten?

Der Mond geht in der Abenddämmerung im Osten auf und ist bereits ein Stück nach oben gestiegen, bevor die Halbschatten-Mondfinsternis beginnt. Wenn der Himmel klar ist, kann man den Mond während der Finsternis also gut am Himmel sehen. Zur Beobachtung des Himmelsereignisses benötigt man keine bestimmte Ausrüstung - bereits mit bloßem Auge sollte man die Verfinsterung sehen können.

Allerdings bietet sich die Nutzung eines Fernglases für die Beobachtung der Halbschatten-Mondfinsternis an. Da der Mond bereits verhältnismäßig hoch am Himmel steht, wenn die Verfinsterung beginnt, braucht man sich keine Gedanken machen über Dunst am Horizont oder Bäume oder Häuser, die den Blick auf den Mond versperren.

Die Halbschatten-Finsternis des Mondes kann man in ganz Europa, Afrika, Asien und Australien in voller Länge beobachten. Um eine totale Mondfinsternis handelt es sich bei der Halbschatten-Finsternis übrigens nicht: Der Halbschatten verfinstert den Mond nur zu 92 Prozent.

Was passiert bei einer (Halbschatten-)Mondfinsternis?

Bei einer Mondfinsternis steht die Erde zwischen Sonne und Mond. Die Sonne strahlt bei dieser Konstellation die Erde an, die ihren Schatten auf den Mond wirft. Zieht der Mond durch den Kernschatten der Erde, verfinstert sich der Mond aus Erd-Perspektive gesehen. Zieht der Mond nur durch den Halbschatten der Erde, legt sich ein leichter, grauer Schatten über den Mond - er wird dabei nicht komplett verfinstert.

Was kann man außer der Halbschatten-Mondfinsternis heute noch am Himmel sehen?

Am Wintersternenhimmel gibt es auch jenseits der Halbschatten-Mondfinsternis einiges zu sehen. Der Mond steht im Sternbild Zwillinge. Rechts davon findet man das prägnante Sternbild Orion. Besonders dessen Schulterstern Beteigeuze ist einen Blick wert: Der Stern ist eigentlich einer der hellsten Sterne an unserem Nachthimmel, schwächelt derzeit jedoch. Forscher vermuten, dass Beteigeuze möglicherweise vor dem Sternentod - einer Supernova - steht*.

Ein Stück über Orion befindet sich das Sternbild Stier mit dem eindrucksvollen offenen Sternenhaufen Plejaden, den man mit bloßem Auge sehen kann. Die Plejaden umfassen mindestens 1200 Sterne, sechs bis neun von ihnen sind mit bloßem Auge zu erkennen.

Auch das Wintersechseck steht während der Halbschatten-Mondfinsternis am Himmel. Es wird zusammengesetzt aus sechs hellen Sternen aus unterschiedlichen Sternbildern:

Capella im Sternbild Fuhrmann

Aldebaran im Sternbild Stier

Rigel im Sternbild Orion

Sirius im Sternbild Großer Hund

Prokyon im Sternbild Kleiner Hund

Pollux im Sternbild Zwillinge

Das Winterdreieck ist ebenfalls am Himmel zu sehen: es besteht neben Sirius und Prokyon aus dem Stern Beteigeuze.

Wann findet die nächste Mondfinsternis statt?

In den vergangenen Jahren gab es in Deutschland einige Mondfinsternisse zu beobachten. Ein Höhepunkt war die längste totale Mondfinsternis des Jahrhunderts*, die man am 27. Juli 2018 sehen konnte. 103 Minuten dauerte diese Finsternis vom Beginn bis zum Ende der Totalität. Gleich am 21. Januar 2019 gab es die nächste totale Sonnenfinsternis zu sehen: Es war die letzte totale Sonnenfinsternis für eine lange Zeit*. Die letzte Mondfinsternis, die man in Deutschland beobachten konnte, war die partielle Mondfinsternis am 16. Juli 2019*.

Nun heißt es warten: Neben der Halbschatten-Mondfinsternis am 10. Januar 2020 gibt es erst am 16. Mai 2022 wieder eine totale Mondfinsternis, die man von Deutschland aus sehen kann. Allerdings geht der Mond während der Finsternis unter. Am 28. Oktober 2023 ist in Deutschland wieder eine partielle Mondfinsternis zu sehen.