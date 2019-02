Einmalige Aktion! Nur so gibt es den Spiele-Hit Thimbleweed Park gratis

Es war der Überraschungserfolg 2017: Das Point-and-Click-Adventure von Entwickler-Legende Ron Gilbert gibt es ab Ende Februar für kurze Zeit kostenlos.

Maniac Mansion, Zac McKracken, Indiana Jones und Monkey Island: Die Liste der kultigen Point-and-Click-Adventure von Ron Gilbert ist endlos. Die Spiele prägten in den 1980er und 90er-Jahre die Welt der PC-Spiele. Im Jahr 2017 versuchte es Gilbert erneut mit Thimbleweed Park - und hatte Erfolg.

Wer diese Pixelart-Perle verpasst hat, kann sich glücklich schätzen. Der Epic Game Store versucht weiterhin neue Kunden zu gewinnen und verschenkt dafür Thimbleweed Park. Die Gratis-Spiele-Aktion läuft vom 21. Februar bis zum 7. März. Einmal heruntergeladen, bleibt das Adventure-Game dauerhaft in der Spielebibliothek.

So bekommen Sie Thimbleweed Park kostenlos

Damit Sie das Spiel gratis erhalten, müssen Sie den Epic Launcher herunterladen und einen Account erstellen. Anschließend können Sie auf der Website von Epic Games das Spiel kostenlos beziehen.

Thimbleweed Park Video Teaser from Thimbleweed Park on Vimeo.

Darum geht's im Adventure-Spiel Thimbleweed Park

"Ein unheimliches Hotel, ein verlassener Zirkus, eine ausgebrannte Kissenfabrik, eine Leiche, die unter einer Brücke langsam verpixelt, Toiletten mit Vakuumspülung." So beschreiben die Entwickler ihr Spiel.

Wir schreiben das Jahr 1987. In der Kleinstadt Thimbleweed Park ist ein Verbrechen geschehen. Die beiden FBI-Agenten Angela Ray und Antonio Reyes reisen in das Städtchen, um einen Mordfall aufzuklären. Dabei stoßen sie auf die merkwürdigsten Figuren - wenig hilfsbereiche Beamte, der soziopathische Clown Ransome oder die Spieleprogrammiererin Dolores.

In klassischer Point-and-Click-Manier muss der Spieler jeden Pixel untersuchen, mit jedem Charakter reden und alles kombinieren, was er in die Finger bekommt. Der wahre Clou aber ist: Die Gamer schlüpfen dabei in die Rolle von fünf spielbaren Charakteren. Wer genau hinschaut, wird auch viele Easter Eggs aus Gilberts alten Spielen wiederentdecken - zum Beispiel den Kopf des Navigators aus Monkey Island.

Thimbleweed Park erschien am 30. März 2017 für Android, iOS, Linux, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows und Xbox One. Auf Gog.com und Steam kostet das Spiel regulär 19.99 Euro.

Lesen Sie auch: Anno 1800 vor dem Release kostenlos spielen - so geht's.

anb