Netflix enthüllt Starttermin für Marvel's "The Punisher" - und Fans sind überrascht

"The Punisher" ist eine der letzten Marvel-Serien, die nochmal zu Netflix zurückkehrt. Und für diese gibt es nun endlich einen Starttermin.

Die erste Staffel von Marvel's "The Punisher" erschien am 6. November 2018 auf Netflix - normalerweise veröffentlicht der Streaming-Dienst seine Serien im Jahrestakt. Deshalb waren Fans überrascht, dass aus dem Starttermin im Herbst 2018 nichts wurde.

Abonnenten vermuteten schon, dass die Serie um einige Zeit verschoben würde - doch damit haben sie sich getäuscht. Denn nun gab Netflix doch überraschenderweise einen baldigen Starttermin bekannt.

Marvel's "The Punisher": Netflix-Fans brauchen nicht mehr lange zu warten

In seiner Aufstellung für neue Serien und Filme im Januar kündigt der Streaming-Dienst Netflix nämlich auch die zweite Staffel von "The Punisher" an. Das bedeutet, dass Fans sich schon im nächsten Monat die neuen Folgen ansehen dürfen. Es sind wieder 13 an der Zahl. Leider gab Netflix aber nicht das genaue Datum der Veröffentlichung an. Trotzdem dürften Fans beruhigt sein, dass sich doch ein relativ früher Termin gefunden hat.

Einen Wermutstropfen gibt es allerdings schon: Schließlich wurden vor Kurzem erst drei andere Marvel-Produktionen auf Netflix eingestellt. Dazu gehören die Serien "Luke Cage", "Iron Fist" und "Daredevil" (Passend dazu: Netflix-Schock! Beliebte Serie wird radikal abgesetzt).

Die Wahrscheinlichkeit scheint groß, dass auch "The Punisher" nach Staffel 2 vom Streaming-Dienst abgesägt wird. Dann folgt nur noch eine Staffel von "Marvel's Jessica Jones", deren Überlebenschancen wohl ebenso schlecht aussehen.

Lesen Sie auch: Netflix, Amazon Prime & Co.: Alles Wissenswerte zu den Streaming-Diensten.