Kann die Schnell-Ladefunktion dem Akku schaden?

Eigentlich will man doch nur sein Smartphone schnell laden, um wieder erreichbar zu sein. Doch wirkt sich die Schnell-Ladefunktion negativ auf den Akku aus und sollte man dies deshalb meiden?

Köln - Die Akkuhaltbarkeit gehört zu den nervigen Schwachstellen bei Smartphones. Oft halten die Akkus nicht einmal einen ganzen Tag, spätestens am Abend muss das Telefon an die Steckdose. Einige Hersteller bieten deshalb eine Schnellladefunktion, mit der schon nach ein paar Minuten genug Saft im Akku ist, um noch ein paar Stunden durchzuhalten. Allerdings hält sich ein hartnäckiges Gerücht: Die Schnell-Ladefunktion könne dem Akku auf Dauer schaden.

Stephan Scheuer, Batterie-Experte des Tüv Rheinland bestätigt dies. Die höheren Ströme erzeugten im Endeffekt auch höhere Temperaturen. Diese wiederum führten zu "beschleunigten chemischen und in der Folge zu teilweise irreversiblen physikalischen Reaktionen im Electrolyt und in den Materialien", so Scheuer.

Dass die Schnell-Ladefunktion den Akku beschädigen kann, bestätigt auch Torsten Neumann vom Testcenter des Fachmagazins "Chip". Aber: "Das "Problem" gibt es schon immer beim Laden von Akkus, denn wo Strom fließt, wird ein Teil davon in Wärme umgesetzt. Deswegen wissen die Hersteller mittlerweile, diese negativen Effekte weitgehend zu kompensieren", sagt Neumann.

Sorgen, dass der schnellgeladene Akku besonders anfällig ist oder über die normale Lebensdauer eines Geräts schneller kaputt geht, seien daher unnötig.

dpa