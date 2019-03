Netflix-Programm: Die neuen Serien und Filme im März 2019

Netflix bietet auch im März wieder neue Serien, Staffeln und Filme auf seiner Plattform an. Hier finden Sie die aktuellen Streaming-Angebote für den März 2019.

München - Was ist neu bei Netflix im Programm? Unsere Übersicht zeigt neue Filme, Serien und Dokumentationen, die Netflix im März 2019 anbietet - unter anderem der mit James McAvoy, Michael Fassbender und Jennifer Lawrence hochkarätig besetzte Action-Kracher „X-Men: Apocalypse“.

Das Streaming-Portal aus den USA ist längst auch in Deutschland beliebt geworden. Seit 2007 ist Netflix im Video-on-Demand-Geschäft und zählt seit einigen Jahren zu den größten Streaming-Anbietern weltweit. Im Oktober 2018 hatte Netflix weltweit 137 Millionen Abonnenten.

Bis 2010 war das Unternehmen nur in den Vereinigten Staaten verfügbar, kurz darauf folgte die Expansion nach Kanada, Lateinamerika und in die Karibik. Allein in den USA hat Netflix - Stand 2019 - 58,5 Millionen Abonnenten und damit mehr Zuschauer als jeder einzelne Fernsehsender in den Vereinigten Staaten. Mit Ausnahme von Syrien, Nordkorea, der Volksrepublik China und der Krim ist Netflix in jedem Land weltweit verfügbar.

Machen Sie mit und stimmen ab

Diese neuen Filme gibt es bei Netflix ab dem 1. März 2019

- X-Men: Apocalypse

Der Motor für das Fortbestehen einer Art ist die Mutation, die unter bestimmten sich ändernden Umweltbedingungen sich von größtem Vorteil erweist. Noch sah sich immer der Mensch, der Homo sapiens, als die Krone der Schöpfung. Doch nun – mit dem Auftritt der Mutanten – sehen sich die Menschen in ihrer Alleinstellung bedroht vom Homo sapiens superior. Und tatsächlich sollen sie von ihrem Thron gestürzt werden. Denn keiner Vertritt mehr die Maxime des Survival of the Fittest als Apocalypse, der erste der Mutanten. Doch Apocalypse ist wenig zimperlich im Kampf ums Überleben, auch Mutanten, die Schwäche zeigen, müssen ausgetilgt und vernichtet werden. Und so müssen die Menschen und die Mutanten um Professor Xavier und Magneto Seite an Seite stehen, um gegen Apocalypse und seinen Selektionsdruck eine Chance zu haben. Regie: Bryan Singer.

+ Staraufgebaut bei Netflix: James McAvoy, Michael Fassbender und Jennifer Lawrence im Blockbuster „X-Men: Apocalypse“. © Netflix

- District 9

1990 tauchte ein Raumschiff über Johannesburg auf, an Bord außerirdische Flüchtlinge. Zwanzig Jahre später ist die ursprüngliche Gastfreundschaft der Menschen geschwunden. Aus dem Flüchtlingslager ist ein elendes Ghetto geworden, in dem die ungeliebten Besucher interniert sind: District 9. Das Privatunternehmen Multi-National-United (MNU) erhält den Auftrag, sich um "die Angelegenheit" zu kümmern, verfolgt dabei aber ganz eigene Interessen. Als MNU-Agent Wikus van der Merwe sich mit einem seltsamen Virus infiziert, wird er zur Zielscheibe und findet ausgerechnet in District 9 neue Freunde, die ihn unterstützen.

+ Sci-Fi-Hit aus Südafrika mit beklemmend aktuellem Bezug: „District 9“. © Netflix

- Der weiße Hai

Ein Weißer Hai terrorisiert eine Badeinsel an der amerikanischen Atlantikküste. Besonnene Einheimische unter Führung von Polizeichef Brody wollen alle Strände schließen und zur großen Jagd blasen, während die Schar der Kaufleute und Gastwirte angesichts der einträglichen Badesaison lieber zur Tagesordnung übergeht und sich damit auch durchsetzt. Als der Hai erneut zuschlägt, bildet Brody mit dem erfahrenen Haifänger Quint und dem Ozeanologen Hooper ein Jagdteam und rückt dem Gegner auf See zu Leibe. Regie: Steven Spielberg. Darsteller: Roy Scheider, Richard Dreyfuss.

- Abgang mit Stil

Willie, Joe und Albert sind lebenslange Freunde. Als sich ihre Firmenrente plötzlich in Luft auflöst, können Rechnungen nicht mehr bezahlt und die Familien nicht mehr versorgt werden, weswegen das Senioren-Trio einen extremen Beschluss mit potentiell weitreichenden Folgen fasst: Gemeinsam wollen die drei, die sich noch nie in ihrem Leben etwas zu Schulden kommen haben lassen, nun genau die Bank ausnehmen, die dafür verantwortlich ist, dass ihr Pensionsfonds bankrottgegangen ist. Hilfe bekommen sie von einem ziemlich merkwürdigen Typen namens Jesus, Joes genialer Enkelin Brooklyn, seinem Marihuana-kundigen Ex-Schwiegersohn Murphy und der Supermarktkassiererin Annie, die mit Albert im Schlafzimmer ordentlich was laufen hat. Mit Morgan Freeman, Michael Caine und Alan Arkin.

- Der Junge, der den Wind einfing

In diesem Film nach einer wahren Begebenheit baut ein 13-jähriger Junge mithilfe eines Buches ein Windrad, um sein Dorf in Malawi vor einer Hungersnot zu retten.

- Victor Frankenstein - Genie und Wahnsinn

In der Neuauflage des Klassikers "Frankenstein" von Mary Shelley wird die Gruselgeschichte aus der Perspektive von Igor (Daniel Radcliffe), dem Assistenten von Victor Von Frankenstein (James McAvoy), erzählt. Nachdem sich der junge Medizinstudent Frankenstein des von einer dunklen Vergangenheit gezeichneten Igors annimmt, entwickelt sich zwischen dem angehenden Mediziner und seinem wissbegierigen Helfer eine enge Freundschaft. Hautnah erlebt Igor mit, wie sein genialer Meister Experimente vollzieht, die über die Grenzen der Wissenschaft hinausgehen. Mit James McAvoy und Daniel Radcliffe.

- Die Bourne Identität

Ein junger Mann wird halb tot, mit 2 Kugeln im Rücken und totaler Amnesie von Fischern aus dem Mittelmeer gezogen. Die Suche nach seinem Ich und seiner Vergangenheit führt ihn nach Zürich, wo er in einem Schließfach Hinweise auf seine Identität findet. Er ist Jason Bourne und auf der Flucht vor seinem ehemaligen Arbeitgeber, der CIA. Schon haben sich Agenten an seine Versen geheftet um ihn aus dem Weg zu räumen, doch mit Hilfe der Touristin Marie gelingt ihm fürs erste die Flucht. Mit Matt Damon, Franka Potente und Chris Cooper.

- Die Bourne Verschwörung

Jason Bourne und seine Lebensgefährtin Marie leben zurückgezogen in Indien, doch der immer noch unter Amnesie leidende Jason wird jede Nacht von Alpträumen gequält. Als in Berlin zwei Agenten getötet werden, schiebt man ihm die Schuld in die Schuhe. Wieder setzt die CIA Agenten auf Bourne an und er und Marie müssen flüchten. Doch als die CIA-Killer Marie töten dreht Jason den Spieß um. Mit Matt Damon, Brian Cox und Julia Stiles.

- Das Bourne Ultimatum

Um das dunkle Kapitel seiner Vergangenheit endlich auszulöschen, muss Jason Bourne sich dieser stellen. Das Projekt, welches ihn erschuf, wird auch weiterhin illegal fortgesetzt. Bourne macht sich daran, den Mord an seiner Freundin zu rächen. Unterstützt wird er dabei von Nicki, einer ehemaligen Agentin und der CIA-Agentin Landy. Doch auch der CIA-Chef Vosen hat seine Killer schon auf Bourne angesetzt, damit alle Gefahren für die Weiterführung des Projekts beseitigt werden. Mit Matt Damon, Julia Stiles und David Strathairn.

- Das Bourne Vermächtnis

Jason Bourne war nicht alleine: Tatsächlich war er nur einer von vielen Agenten, die beim Treadstone-Programm zu einer willenlosen Tötungsmaschine umprogrammiert wurden. Zu ihnen gehörte auch Aaron Cross, ein Agent, der als verschwunden galt - bis er, wie Bourne, unvermittelt mit gelöschtem Gedächtnis wieder auftaucht und beginnt, Fragen zu stellen. Das sorgt für Panik bei den Verantwortlichen innerhalb des CIA, denn Aaron Cross ist bekannt dafür, noch viel gefährlicher zu sein als Jason Bourne. Mit Jeremy Renner, Rachel Weisz und Edward Norton.

- Jurassic Park

John Hammond, ein reicher Unternehmer, errichtet auf einer einsamen Insel heimlich einen Erlebnispark, der für seine Gäste außergewöhnliche Attraktionen bereithält. Es ist gelungen, aus einer urzeitlichen DNA leibhaftige Dinosaurier ins Leben zu rufen. Bevor der Park für das Publikum geöffnet wird, lädt er einen führenden Paläontologen, dessen Freundin, eine Paläobotanikerin, einen berühmten Mathematiker und seine beiden wißbegierigen Enkel ein, um die besorgten Investoren zu beruhigen. Aber der Besuch seiner ersten Gäste verläuft alles andere als nach Plan. Die urzeitlichen Monster brechen aus, entziehen sich jeder Kontrolle und starten eine mörderische Jagd auf ihre Schöpfer. Von Steven Spielberg, mit Sam Neill, Laura Dern und Jeff Goldblum.

+ Auch nach 26 Jahren immer noch beeindruckend: Der Dino-Klassiker „Jurassic Park“ von Steven Spielberg © Netflix

- Vergessene Welt: Jurassic Park

Vier Jahre nach dem Desaster im Jurassic Park: Auf einer nahegelegenen Insel haben die Dinosaurier unbemerkt überlebt und können sich frei bewegen. Doch jetzt droht eine noch viel größere Gefahr - der Plan, die Dinosaurier einzufangen und auf das Festland zu bringen. John Hammond, der die Kontrolle über seine Gesellschaft "InGen" verloren hat, sieht die Chance, seine Fehler aus der Vergangenheit wiedergutzumachen und sendet eine Expedition, geleitet von Ian Malcolm, zur Insel, bevor der beauftragte Jagd-Trupp dort ankommt. Die zwei Gruppen stehen sich in extremer Gefahr gegenüber und müssen sich in einem Wettlauf gegen die Zeit zusammenschließen, um zu überleben. Von Steven Spielberg, mit Jeff Goldblum, Julianne Moore und Pete Postlethwaite.

- Jurassic Park III

Bei seiner Forschung über Intelligenz und Sozialverhalten von Velociraptoren bekommt der berühmte Paläontologe Dr. Alan Grant eine Einladung der reichen Eheleute Paul Kirby und dessen Frau, Amanda Kirby. Beide wünschen, dass Grant sie bei einem Rundflug über die Insel Isla Sorna, die ursprünglich als Dinosaurier Zuchtinsel genutzt wurde, begleitet. Grant willigt schwerenherzens ein, da er auf eine Finanzspende für seine weiteren Forschungen hofft. Auf der Insel während des Rundfluges setzt das Flugzeug plötzlich zur Landung an. Grant protestiert, da er um die Gefahren nur zu gut weiß, wird aber bewusstlos geschlagen. Mit Sam Neill, William H. Macy und Téa Leoni.

- Johnny English - Jetzt erst recht

Sein Name ist English, Johnny English. Der Top-Spion im Dienste Ihrer Majestät muss diesmal ein Attentat auf den chinesischen Premierminister Ping verhindern. Sein Action-Einsatz führt ihn zu spektakulären Schauplätzen von Hongkong und Macao über die französischen Alpen bis in den Buckingham Palace vor den Thron der Queen. Ob im schlichten Rollstuhl oder dem superlativen Rolls-Royce Phantom mit 9 Liter V16 Motor, ob am Fallschirm oder in der Seilbahn – English zieht alle Gadget-Register, um das konspirative Verschwörernetz zu zerschlagen, das vom KGB über die CIA bis zum MI7 reicht. Und diesmal kommt bei Johnny auch die Liebe nicht zu kurz. Mit Rowan Atkinson.

- The Purge - Die Säuberung

In einem von der Kriminalität beherrschten Amerika sieht sich die Regierung riesigen Problemen ausgesetzt: Weil die Gefängnisse überfüllt sind und die Anzahl der Straftaten anders kaum noch in den Griff zu bekommen ist, greift man zu einer radikalen Maßnahme: Es wird einmal im Jahr eine 12-Stunden-Frist eingeführt, in der jedes Verbrechen, egal ob Diebstahl oder Mord, legal wird und damit auch keine Strafe nach sich zieht. Die Polizei kann nicht gerufen werden und auch die Krankenhäuser verweigern jede Hilfe innerhalb dieser zwölf Stunden. Das soll den Bürgern die Möglichkeit geben, ihre Probleme zu lösen, ohne mit Konsequenzen rechnen zu müssen. Als ein Einbrecher das Versteck von James Sandin, seiner Frau Mary und ihren gemeinsamen Kindern entdeckt, wird eine schicksalsträchtige Kette von Ereignissen in Gang gesetzt: Für James und seine Familie scheint es fast unmöglich zu sein, die Nacht zu überstehen ohne selbst zu Tätern zu werden. Mit Ethan Hawke.

- Fast & Furious 6

Nach ihrem großen Rio-Coup haben sich Dominic Toretto, Brian O'Conner und ihre Crew über die ganze Welt verstreut. Durch die erbeuteten 100 Millionen Dollar sind sie zwar reich, leben jedoch ständig auf der Flucht. An eine Rückkehr in ihre Heimat ist nicht zu denken. FBI-Agent Luke Hobbs ist derweil auf der Jagd nach einer Organisation von zum Töten ausgebildeten Rennfahrern. Die Söldner agieren in über zwölf Ländern. Ihre Befehle erhalten sie von dem übergeordneten Bandenführer Owen Shaw. Unterstützung erhält der Boss von Letty, der totgeglaubten großen Liebe von Dom. Hobbs weiß, dass er die kriminelle Bande nur stoppen kann, wenn er sie auf der Straße besiegt. Dafür braucht er die Hilfe von Dom und bietet diesem an, sich seinem Elite-Team in London anzuschließen. Als Belohnung würden Dom und seine Partner von ihren Verbrechen freigesprochen werden. Mit Paul Walker, Vin Diesel und Dwayne Johnson.

- Mamma Mia!

Sophie möchte zu ihrer Hochzeit auf einer griechischen Insel vom Vater zum Altar geführt werden. Weil sie ihn aber so wenig kennt wie auch ihre Mutter Donna, lädt sie die drei wahrscheinlichsten Kandidaten ein. So wird Donna plötzlich mit der Magie, aber auch den Wunden ihrer Vergangenheit konfrontiert, während die schmerzlichste Aufgabe, Sophie in eine selbstbestimmte Zukunft zu entlassen, noch bevorsteht. Mit Meryl Streep und Pierce Brosnan.

- Our House

Nachdem er beide Eltern bei einem Autounfall verliert, bricht Ethan (Thomas Mann) seine Studien am MIT ab, um sich um seine jüngeren Geschwister zu kümmern. Seinen wissenschaftlichen Drang kann er jedoch nicht abstellen und eins seiner Geräte scheint übernatürliche Vorkommnisse im Familienhaus zu intensivieren.

- CHiPS

Aus ganz unterschiedlichen Gründen landen Jon Baker und Frank „Ponch“ Poncherello bei der California Highway Patrol (CHP), die auf Motorrädern die Highways von Kalifornien bewacht: Jon ist ein Profi-Motorradfahrer, doch nach zahlreichen Verletzungen und ebenso vielen Operationen wird es für ihn langsam Zeit für einen etwas weniger halsbrecherischen Beruf. Ponch hingegen ist ein arroganter FBI-Agent, der von seinem Vorgesetzten undercover bei der CHP eingeschleust wird, um zu überprüfen, ob einige der Motorrad-Cops korrupt sind und an einem Überfall beteiligt waren. Natürlich werden die ungleichen Neulinge zu Partnern und obwohl sie sich anfangs wenig leiden können, bilden sie mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten, Baker mit seiner Erfahrung auf dem Motorrad und Ponch mit seiner Herkunft aus den Problemvierteln von Los Angeles, schnell ein schlagkräftiges Team.

- Unforgettable

Als die Ehe von Tessa Connover (Katherine Heigl) zu Bruch geht, steht sie vor dem Scherbenhaufen ihres Lebens und leidet noch lange unter der gescheiterten Beziehung. Im Gegensatz dazu findet ihr Ex-Mann David (Geoff Stults) schnell wieder eine neue Liebe, die er ebenso schnell zu heiraten beschließt: Julia Banks (Rosario Dawson). Julia zieht gemeinsam mit David in das Haus, in dem dieser einst mit Tessa lebte, und übernimmt auch die Rolle der Stiefmutter für Tessas und Davids Tochter Lilly (Isabella Rice) – eine große Aufgabe für Julia, die sich an ihre neue Verantwortung erst noch gewöhnen muss, aber sich David zuliebe aufopferungsvoll um ihre neu gewonnene Stieftochter kümmert. Doch für die alleingelassene Tessa ist dies ein emotionaler Tiefschlag, von dem sie sich nicht erholen kann, und sie setzt es sich zum Ziel, der neuen Frau ihres Ex das Leben zur Hölle zu machen.

- Die Entführung der U-Bahn Pelham 123

Nach einer Strafversetzung muss Walter Garber nun die U-Bahnen in New York koordinieren, nachdem er für die MTA bis vor kurzem noch in einer höheren Position beschäftigt war. Gegen 15 Uhr bemerkt er, dass die U-Bahn Pelham 123 mitten auf der Strecke stehen blieb. Kurze Zeit später meldet sich nicht der Zugführer Jerry Pollard über Funk, sondern der Gangster Ryder, der Pelham 123 zusammen mit seinen Männern überfiel und in seine Gewalt brachte. Nun stellt er Garber seine Forderungen: er hat 19 Geiseln und verlangt innerhalb einer Stunde 10 Millionen Dollar. Sollte er hingehalten werden, so wird er jede verspätete Minute eine der Geiseln töten. Ein Geiselnahme-Verhandlungsteam unter der Leitung Camonettis findet jedoch wenig Zuspruch bei Ryder. Er möchte in der Stunde, in der er auf sein Geld wartet, nur mit Garber kommunizieren. Von Tony Scott, mit Denzel Washington und John Travolta.

Lesen Sie auch: Wann kommt die zweite Staffel der Serie „Dark"?

So funktioniert Netflix komfortabler: Diese geheimen Netflix-Codes schalten zahlreiche Filme frei

Diese neuen Filme gibt es bei Netflix ab dem 13. März 2019

- Triple Frontier

Ehemalige Soldaten einer Spezialeinheit planen aus Geldnot einen riskanten Coup: Sie wollen einem lateinamerikanischen Drogenbaron 75 Millionen US-Dollar stehlen.

Diese neuen Filme gibt es bei Netflix ab dem 29. März 2019

- The Highwaymen

Dieses Krimidrama mit Woody Harrelson und Kevin Costner ist die bisher unerzählte Geschichte zweier ehemaliger Texas Rangers, die Bonnie und Clyde zur Strecke brachten.

Diese neuen Serien und Staffeln gibt es bei Netflix ab dem 1. März 2019

- Modern Family (Staffel 7)

Die Mockumentary begleitet die Familien von Jay Pritchett (Ed O’Neill), seiner Tochter Claire Dunphy (Julie Bowen) und seines Sohns Mitchell Pritchett (Jesse Tyler Ferguson). Während Claire die Rolle der Hausfrau in einer klassischen Familie innehat, ist Jay mit einer viel jüngeren Frau verheiratet, mit der er seinen Stiefsohn erzieht. Mitchell und sein Lebensgefährte haben ein asiatisches Baby adoptiert.

+ Die beliebte Mockumentary „Modern Family“ geht bei Netflix in die siebte Runde. © Netflix

- Der Tatortreiniger (Staffel 7)

Bjarne Mädel spielt den Tatortreiniger Heiko „Schotty“ Schotte, der als Gebäudereiniger (mit Spezialisierung zum Tatortreiniger) Spuren des Ablebens von Menschen an Tatorten beseitigt. Es handelt sich nicht um eine typische Krimiserie, sondern vielmehr wird auf humorvolle Weise die Arbeit des Tatortreinigers gezeigt. Dabei spielen die Kriminalfälle nur eine untergeordnete Rolle. Der Schwerpunkt liegt auf kammerspielartigen Szenen. Diese sind mit viel Situationskomik garniert, die sich daraus ergibt, dass Schotty auf für ihn völlig fremde Hinterbliebene und Bekannte der Mordopfer trifft.

Diese neuen Serien und Staffeln gibt es bei Netflix ab dem 8. März 2019

- After Life (Staffel 1)

Um den Tod seiner Frau zu verarbeiten, flüchtet sich ein Journalist in eine ruppige neue Persönlichkeit, um alle wegzustoßen, die ihm eigentlich nur helfen wollen.

Diese neuen Serien und Staffeln gibt es bei Netflix ab dem 15. März 2019

Love, Death & Robots (Staffel 1)

Die Schöpfer dieser animierten Anthologieserie sind Tim Miller und David Fincher.

- Queer Eye (Staffel 3)

Die Fab Five machen sich für eine weitere Staffel voller emotionaler und atemberaubender Verwandlungen nach Kansas City in Missouri auf.

Diese neuen Serien und Staffeln gibt es bei Netflix ab dem 28. März 2019

- The Blacklist (Staffel 5)

Diese neuen Serien und Staffeln gibt es bei Netflix ab dem 29. März 2019

- Santa Clarita Diet (Staffel 3)

Sheila und Joel waren ein ganz normales Makler-Ehepaar. Doch dann macht Sheila eine Verwandlung durch, die ihrem Leben eine tödliche Wendung gibt – im positiven Sinne.

Weitere aktuelle Serien und Filme bei Netflix

- The Umbrella Academy

Eine dysfunktionale Superheldenfamilie versucht, unter anderem das Rätsel um den Tod des Vaters und die drohende Apokalypse lösen.

- Roma

Drei Oscars für das Netflix-Original von Alfonso Cuarón: Bester fremdsprachiger Film, Beste Kamera und Beste Regie.

- Sex Education (Staffel 1)

Der jungfräuliche Otis tritt in die Fußstapfen seiner Mutter – eine Sexualtherapeutin – und gründet mit Rebellin Maeve in der Schule eine geheime Sexualtherapiepraxis.

- Eine Reihe betrüblicher Ereignisse (Staffel 1 - 3)

Die cleveren Baudelaire-Waisen müssen bei ihrer unglückseligen Odyssee gegen den bösen Grafen Olaf zahlreiche Tests bestehen, um uralte Familiengeheimnisse aufzudecken.

- The Ballad of Buster Scruggs (Film)

Joel und Ethan Coens wilder Western feierte auf den Filmfestspielen in Venedig Premiere. In den Hauptrollen sind Tim Blake Nelson, James Franco, Liam Neeson, Zoe Kazan und Tom Waits zu sehen.

- Matrjoschka (Staffel 1)

Nadia stirbt immer wieder, um dann erneut die Party ihres 36. Geburtstags zu erleben. Gefangen in einer surrealen Zeitschleife muss sie sich ihrer Sterblichkexit stellen.

- Bird Box - Schließe deine Augen (Film)

Fünf Jahre, nachdem eine Selbstmordwelle die Bevölkerung dezimiert hat, begibt sich eine Mutter mit ihren zwei Kindern auf die gefährliche Suche nach einem Zufluchtsort. Mit Sandra Bullock und John Malkovich.

Netflix im März: Auf diesen Geräten empfangen Sie den Streaming-Dienst

Netflix ist nicht nur auf dem Computer verfügbar, sondern auf allen Geräten mit Internetverbindung. Dazu gehören Smart-TVs, Spielekonsolen wie die Xbox One und die Playstation 4, Smartphones und Tablets. Man muss jedoch nicht immer über einen Browser auf Netflix zugreifen, sondern kann sich die Netflix-App vom jeweiligen Anbieter kostenlos herunterladen. Sollten Sie ein Apple-Gerät besitzen, finden Sie die App im iTunes-Store, mit einem Android-Gerät im Google Play Store.

Doch Vorsicht: Falls Sie Netflix über ein mobiles Endgerät streamen möchten, sollten Sie auf eine stabile WLAN-Verbindung achten. Ansonsten kann es dazu kommen, dass Ihr monatliches mobiles Datenvolumen schnell aufgebraucht ist und Sie für den restlichen Monat mit verringerter Geschwindigkeit surfen müssten. Im schlimmsten Fall können zusätzliche Kosten auftreten.

Netflix im März: So viel kostet ein Abo

Das Basis-Abo kostet monatlich 7,99 Euro. Es bietet das gesamte Serien- und Filmangebot des Anbieters auf einem Gerät in SD-Qualität. Das Standard-Abo kostet pro Monat 10,99 Euro. Damit können Sie das gesamte Serien- und Filmangebot auf zwei Geräten gleichzeitig in HD-Qualität schauen.

Das Premium-Abo kostet kostet monatlich 13,99 Euro. Damit lässt sich das gesamte Serien- und Filmangebot auf vier Geräten gleichzeitig in HD- und Ultra-HD schauen.

Der erste Monat nach Registrierung ist kostenlos! Da es keine Kündigungsfrist und Verpflichtung gibt, können Sie jederzeit ihr Netflix-Abo online kündigen.(Stand Januar 2019).

Netflix glänzt mit seinen Eigenproduktionen und Stars

Netflix greift längst nicht mehr nur auf B-Stars aus Hollywood zurück. Auch zahlreiche Promis der ersten Garde wirken bei den Eigenproduktionen von Netflix unter anderem als Schauspieler, Produzenten oder Regisseure mit.

Die Netflix-Liste der Hochkaräter ist lang. Hier sind ein paar der bekanntesten Stars der Netflix-Originale:

Sandra Bullock („Bird Box“), Will Smith („Bright“) Martin Scorsese, Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci (alle „The Irishman“) Brad Pitt („War Machine“), Angelina Jolie („Der weite Weg der Hoffnung“) Michelle und Barack Obama (Producer), David Letterman (Talkshow), Joel Kinnaman („Altered Carbon“), Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh, Alex Garland (alle „Auslöschung“), Idris Elba („Beasts of no Nation“), Martin Freeman („Fargo“), Elijah Wood („Fremd in der Welt“, „Dirk Gentlys holistische Detektei“), Jeff Daniels („Godless“), Jane Fonda, Martin Sheen (alle „Grace & Frankie“) Naomi Watts („Gypsy“), Robin Wright („House of Cards“), Justin Timberlake (Show), Gérard Depardieu („Marseille“), Jon Bernthal („The Punisher“), David Fincher („House of Cards“, „Mindhunter“) Dieter Nuhr („Comedy“), Jason Bateman („Ozark“, „Arrested Development“), Ellen Page („Tallulah“), Claire Foy, John Lithgow (alle „The Crown“), Robert Redford („Unsere Seelen bei Nacht“, „The Discovery“), Baz Luhrmann („The Get Down“), Adam Sandler, Ben Stiller, Dustin Hoffman, Noah Baumbach (alle „The Meyerowitz Stories“), Ashton Kutcher („The Ranch“), Jessica Biel, Bill Pullman (alle „The Sinner“), Selena Gomez („Umweg nach Hause“), Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal, Paul Dano (alle „Okja“) und viele mehr.

Die Streamingportale Amazon Prime Video, Maxdome und Netflix im Vergleich

Amazon Prime Video Maxdome Netflix Jahresabo: 69 Euro. Monatspreis: 7,99 Euro. Zusätzliche Leih- und Kaufgebühren können hinzukommen. Monatspreis (Flatrate): 7,99 Euro. Zusätzliche Leih- und Kaufgebühren können hinzukommen. Monatspreis (Flatrate): 7,99 - 13,99 Euro. Keine weiteren Zusatzkosten. Inhalt: Rund 38.000 Filme und Serien, davon 16.000 innerhalb der Flatrate. über 12.000 Filmen und 1.800 Serien, nicht alle Titel sind Bestandteil der Flatrate. 3300 Filme und Serien Exklusive Inhalte: „Bosch“, „Mozart in the Jungle“, „Transparent“. Exklusive Inhalte: „Jerks“. Exklusive Inhalte: „Dark“, „Stranger Things“, „Spuk in Hill House“.

Stefan Stukenbrok

Ab 18! Neufassung von verbotenem Skandal-Film überraschend bei Netflix - und das ungeschnitten

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Netzwerkes.