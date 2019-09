Von wegen Netflix: Dieser Streaming-Dienst verfügt über die besten Serien

Netflix hat in der Streaming-Branche in vielerlei Hinsicht die Nase vorn - aber die Konkurrenz holt auf. So hat nun ein anderer Dienst die besten Serien in petto.

"Stranger Things", "Tote Mädchen lügen nicht", "Haus des Geldes" - all diese Serien bescheren Netflix zahlreiche Zuschauer und werden fleißig in sozialen Netzwerken diskutiert. Da scheint es für viele außer Frage zu stehen, dass Netflix bisher das beste Streaming-Angebot auf dem Markt hat. Doch das täuscht: Laut einer Studie hat ein anderer Dienst den Platzhirsch bereits in Sachen Qualität überholt.

Netflix vom Thron gestoßen: Dieser Streaming-Dienst bietet die bestbewerteten Serien

Laut einer Datenerhebung der Streaming-Suchmaschine Reelgood bietet nämlich der amerikanische Konkurrent Hulu die bestbewerteten Serien nach IMDb. In der Studie wurden in den USA verfügbare Streaming-Dienste - also Netflix, Amazon Prime, HBO, Hulu und Showtime - direkt miteinander verglichen und überprüft, wer die hochkarätigsten Serien in petto hat. Infrage kamen Serien, die mindestens eine Bewertung von 8 von 10 möglichen Punkten hatten. Dabei schnitt Hulu am besten ab: Die Plattform stellt unter anderem "The Handmaid's Tale" und "Fargo" zur Verfügung.

Auch an der Auswahl "hapert" es: Dieser Streaming-Dienst hat das größte Angebot

Auch bei der Größe der Auswahl hat Netflix längst nicht das beste Angebot, wie die Erhebung hervorbrachte. Demnach geht Amazon Prime Video mit 2.317 Serien als Gewinner hervor, während Netflix mit 1.966 Serien den zweiten Platz bekommt. Dahinter liegt ganz knapp auf dem 3. Platz Hulu mit 1.931 Serien. Letzteren Streaming-Dienst gibt es allerdings nur in den USA. Zudem dürften die Streaming-Dienste von Disney und Warner, die in den nächsten Monaten starten, bald für viel Wirbel auf dem Markt sorgen.

