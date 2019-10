Das sind die besten Serien von 2019 auf Netflix, Amazon Prime und Co.

Wer braucht dringend eine gute Serien-Empfehlung? Im Jahr 2019 sind wieder einige spannende Inhalte erschienen. Welche Serien aber tatsächlich sehenswert sind, erfahren Sie hier.

"Game of Thrones" ist zu Ende, auf die nächste Staffel "Stranger Things" müssen Fans noch lange warten und zu "Breaking Bad" gibt es einen neuen Film, der jedoch schnell angeschaut ist. Wer sich deshalb sofort in ein brandneues Serien-Universum einleben möchte, findet auf Streamingdiensten wie Amazon Prime und Netflix eine große Auswahl an Inhalten.

Aber welche Serien sind auch wirklich sehenswert und lohnen sich? Die User der Filmdatenbank IMDb haben die Neuerscheinungen von 2019 bereits fleißig bewertet, wodurch ein klares Bild der Zuschauer-Favoriten entsteht. Wer also noch auf der Suche ist, findet auf folgender Liste eine passende Serie.

Serien-Empfehlungen: Diese Serien von 2019 begeisterten die Zuschauer

Nutzer der Website IMDb können Filme und Serien mit Sternen bewerten. Die höchste Wertung sind zehn Sterne, während weniger Sterne auch gleichzeitig ein schlechteres Rating bedeuten. Folgendes Ranking enthält nur Serien, die mehr als fünf Sterne besitzen, von mindestens 10.000 Usern bewertet wurden und in Deutschland verfügbar sind. Entsprechend befinden sich auf der Liste nicht alle Neuerscheinungen von 2019, wie beispielsweise die deutsche Produktion "Skylines". Dennoch zählen einige der folgenden Inhalte als echte Geheimtipps.

Mit 8,8 Sternen auf IMDb hat das Amazon-Prime-Spektakel "The Boys" die beste Bewertung, während die Netflix-Horror-Serie "Black Summer" mit 6,1 Sternen am schlechtesten abschneidet.

Folgende Serien erhielten die meisten Sterne auf IMDb

01. "The Boys" mit 8,8 Sternen (Action, Komödie, verfügbar auf Amazon Prime)

02. "Der Dunkle Kristall: Ära des Widerstands" mit 8,7 Sternen (Fantasy, verfügbar auf Netflix)

03. "Love, Death & Robots" mit 8,6 Sternen (Animation, SciFi, Fantasy, verfügbar auf Netflix)

04. "Unbelievable" mit 8,6 Sternen (Krimi, Drama, verfügbar auf Netflix)

05. "Euphoria" mit 8,4 Sternen (Drama, verfügbar auf HBO Channel von Amazon Prime)

06. "What We Do in the Shadows" mit 8,4 Sternen (Horror, Komödie, verfügbar auf Amazon Prime gegen Aufpreis)

07. "Kingdom" mit 8,3 Sternen (History, Horror, verfügbar auf Netflix)

08. "Sex Education" mit 8,3 Sternen (Komödie, verfügbar auf Netflix)

09. "Dead To Me" mit 8,1 Sternen (Komödie, Drama, verfügbar auf Netflix)

10. "Doom Patrol" mit 8,1 Sternen (Action, Komödie, verfügbar auf Amazon Prime, iTunes, Google Play, Microsoft)

11. "Carnival Row" mit 8,0 Sternen (Fantasy, verfügbar auf Amazon Prime)

12. "The Act" mit 8,0 Sternen (Drama, verfügbar auf Amazon Prime gegen Aufpreis, iTunes, Google Play)

13. "The Umbrella Academy" mit 8,0 Sternen (Action, verfügbar auf Netflix)

14. "Matrjoschka" mit 7,9 Sternen (Komödie, verfügbar auf Netflix)

15. "Ted Bundy: Selbstporträt eines Serienmörders" mit 7,8 Sternen (Doku, verfügbar auf Netflix)

16. "Hanna" mit 7,6 Sternen (Action, Drama, verfügbar auf Amazon Prime)

17. "The Society" mit 7,1 Sternen (Drama, Mystery, verfügbar auf Netflix)

18. "The Order" mit 6,9 Sternen (Drama, Fantasy, verfügbar auf Netflix)

19. "Black Summer" mit 6,3 Sternen (Horror, verfügbar auf Netflix)

