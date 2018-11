OMG! In Kürze kommt endlich Staffel 8 von "Game of Thrones" raus

Fans der Serie "Game of Thrones" haben es nicht leicht - sie warten schon seit fast zwei Jahren auf einen Starttermin zu Staffel 8. Der ist nun bekannt!

Haben Sie sich auch schon dabei erwischt, täglich die Suchanfrage zu "Game of Thrones Staffel 8" zu refreshen? Jetzt sind Fans endlich belohnt worden: Der Sender HBO hat nach fast zwei Jahren sein Schweigen gebrochen und einen Starttermin für die neuen - und letzten - Folgen des Serienhits bekannt gegeben. Aber es dauert noch so lange!

Kein Start im Winter: In diesem Monat erscheint die achte Staffel von "Game of Thrones"

Na gut, es ist weniger als ein halbes Jahr. Und ein genaues Datum ist auch nicht bekannt, aber dafür der Monat: Und zwar April 2019. Damit hat sich im Prinzip bestätigt, was sowieso schon lange vermutet wurde. Doch wie schön ist es, endlich einen festgelegten Rahmen zu haben! Zur Bekanntgabe des Erscheinungsmonats hat der Sender HBO großzügigerweise einen Teaser veröffentlicht.

Böse Zungen ärgern sich darüber, dass in dem Clip nichts Neues gezeigt wird - schließlich ist die Durststrecke schon lang. Zudem postete der Sender zwölf (alte) Clips auf seinem Youtube-Channel. Doch immerhin hat die Werbekampagne zu Staffel 8 einen interessanten Namen bekommen: #ForTheThrone, also "Für den Thron". Unter diesem Hashtag wird die Fans wohl in Zukunft noch mehr Details erwarten. Außerdem gab es vor Kurzem erst ein Coverbild mit Jon Snow und Daenerys Targaryen auf dem amerikanischen Magazin Entertainment Weekly. Die Werbetrommel ist also voll angekurbelt!

"Game of Thrones": Wann kommt nun der Trailer zur achten Staffel?

Es wird bereits fleißig spekuliert, wann ein richtiger Trailer zu erwarten ist: Viele tippen auf die Weihnachtszeit. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass dieser meist erst rund sechs Wochen vor Ausstrahlung veröffentlicht wird. Ob dies auch jetzt wieder der Fall sein wird, ist abzuwarten. Bis dahin müssen Fans sich wohl mit einem Mini-Clip zur 8. Staffel von "Game of Thrones" aus einer HBO-Vorschau begnügen.

