"Orange Is The New Black": Starttermin für 7. Staffel bekannt!

Nach Staffel 7 ist Schluss mit "Orange Is The New Black".

Die 7. Staffel "Orange Is The New Black" hat endlich einen Starttermin bekommen. Hier erfahren Sie, wann es die neuen Folgen auf Netflix gibt.

Update vom 22. Mai 2019: Starttermin der 7. Staffel "Orange Is The New Black" bekannt!

Auf der offiziellen Facebook-Seite von "Orange Is The New Black" wurde nun der Starttermin der siebten und letzten Staffel von "Orange Is The New Black" bekannt geben: Am 26. Juli 2019 werden die neuen Folgen auf Netflix erscheinen. Somit lagen wir mit unserer Vorhersage richtig. Die Ankündigung wird von einem emotionalen Video mit allen Charakteren begleitet:

Originalmeldung vom 9. April 2019: Wann startet endlich die letzte Staffel "Orange Is The New Black"?

Bereits sechs Staffeln lang begeistert die Dramedy-Serie "Orange Is The New Black" die Netflix-Abonnenten. Zwar gibt der Streaming-Dienst keine offiziellen Zuschauerzahlen bekannt, doch Anfang Februar 2016 verlängerte Netflix die Serie um ganze drei Staffeln - allein das beweist, wie erfolgreich sie sein muss. Staffel 7 wird allerdings die letzte Etappe von "Orange Is The New Black" sein. Gibt es schon einen offiziellen Starttermin?

"Orange Is The New Black" auf Netflix: Wann erscheint Staffel 7?

Lange Zeit wurden die neuen Staffeln von "Orange Is The New Black" zwischen Anfang und Mitte Juni von Netflix veröffentlicht. Staffel 6 jedoch erschien erst Ende Juli 2018 auf der Streaming-Plattform. Da neue Staffeln auf Netflix oft im Jahresrhythmus erscheinen, liegt also die Vermutung nahe, dass die letzten Folgen von "Orange Is The New Black" auch im Juli 2019 erscheinen werden. Offiziell bestätigt ist dies allerdings noch nicht. Da die Dreharbeiten zur letzten Staffel schon im Februar 2019 beendet wurden, dürfte einer zeitigen Ausstrahlung aber nichts im Wege stehen.

Zahlreiche Darsteller verabschiedeten sich damals tränenreich auf Instagram von ihren Charakteren und der aufregenden Zeit am Set von "Orange Is The New Black". Unter anderem auch Laura Prepon, die in der Serie als Alex Vause zu sehen ist:

Serienschöpferin Jenji Kohan teilte zudem ein Foto auf Instagram, auf dem sich Cast und Crew für ein Gruppenfoto versammelt haben: "Das ist eine Familie", schrieb sie dazu.

Stimmen Sie ab!

Lesen Sie auch: "The Witcher": Erster Blick hinter die Kulissen der Netflix-Serie offenbart Aufregendes.