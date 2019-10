Netflix-Serie "Peaky Blinders" - Wird es eine 6. Staffel geben?

Werden Thomas Shelby und Co. in einer weiteren Staffel "Peaky Blinders" zurückkehren?

Noch ist die fünfte Staffel der Gangster-Serie "Peaky Blinders" nicht auf Netflix erschienen, doch es gibt schon Details zu einer möglichen Fortsetzung. Alles Wichtige erfahren Sie hier.

Seit 2013 ziehen die Peaky Blinders durch die Straßen von Birmingham und London. In diesem Zeitraum gewann die Serie viele Fans, die sich Gerüchten zufolge auf eine oder sogar mehrere weitere Staffeln freuen dürfen. Doch wie sicher kehren die Schauspieler Cillian Murphy und Co. vor die Kamera zurück?

+++Achtung, es folgen Spoiler zur fünften Staffel "Peaky Blinders"+++

Fünfte Staffel von "Peaky Blinders" - Alle Infos zur kommenden Staffel

Zunächst erscheint die fünfte Staffel der Gangster-Serie auf Netflix. Einen Starttermin gibt es bereits, nämlich den 4. Oktober. Wie zuvor werden sechs neue Folgen verfügbar sein, die ab den 24. Oktober auch auf Arte laufen.

Inhaltlich springt die Geschichte ins Jahr 1929 und setzt damit mehrere Monate nach den Auseinandersetzungen mit Mafia-Boss Luca Changrettas (Adrien Brody) an. Die Shelby-Familie lebt inzwischen im Luxus, aus dem sie aufgrund des Börsencrashs , der sich damals als Schwarzer Donnerstag tatsächlich ereignete, herausgerissen werden. Es steuern damit finanzielle sowie viele weitere Probleme auf die Protagonisten zu und Zuschauer dürfen gespannt sein, wie ihre Helden sich aus den Krisen befreien.

Wird es eine sechste Staffel von "Peaky Blinders" geben?

In Großbritannien lief die fünfte Staffel bereits im Fernsehen, weshalb sich insbesondere die internationalen Fans die Frage nach einer Fortsetzung stellten. Laut dem Entertainment-Magazin RadioTimes sprach Serienmacher Steven Knight auch tatsächlich über eine sechste und sogar eine siebte Staffel, an der er schon arbeiten soll. BBC hält sich mit einer Bestätigung seiner Aussagen jedoch zurück, entsprechend steht noch kein Erscheinungsdatum in Aussicht.

