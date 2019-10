Das sind die idealen Serien für Halloween auf Amazon Prime

Wer eine gruselige Einstimmung für Halloween benötigt, der ist auf Amazon Prime genau richtig. Die Auswahl an Horror-Serien ist sogar größer als auf Netflix.

Mal wieder keine Einladung zu einer Halloween-Party bekommen? Kein Problem, denn der Abend ist dank Amazon Prime trotzdem gerettet. Der Streamingdienst bietet nämlich unzählige Horror-Serien an, wodurch der Spuk sogar noch an den darauffolgenden Tagen weitergehen kann.

Die Auswahl beschränkt sich außerdem nicht nur auf altbekannte Klassiker. Stattdessen sind auf Amazon Prime auch unzählige schaurige Geheimtipps zu finden.

Das sind die perfekten Halloween-Serien auf Amazon Prime

Zweifellos bieten sich Serien-Hits wie "The Walking Dead", "Supernatural" oder "American Horror Story" zu Halloween förmlich an. Wer sich aber lieber an unbekanntere Produktionen wagt, wird auf Amazon Prime ebenfalls schnell fündig. Sehenswert ist beispielsweise "The Strain" von Star-Regisseur Guillermo del Toro. Doch seien Sie gewarnt, diese Serie setzt verstärkt auf den Ekel-Faktor.

Liebhaber von historischen Serien dürften mit "Penny Dreadful" und "Salem" auf ihre Kosten kommen. Horror in Kombination mit Comedy gibt es dagegen bei "Scream Queens", während sich "Lore" für Fans von Dokumentationen eignet. Oder soll es einfach nur total gruselig sein? Dann empfiehlt sich die auf Internet-Horrorgeschichten basierende Serie "Channel Zero".

Sie können übrigens nicht alle der bereits genannten sowie folgenden Serien umsonst mit einem Amazon-Prime-Abo ansehen. Für manche Inhalte muss ein Aufpreis bezahlt werden. Wer keine passende Serie entdeckt, kann sich außerdem auf Netflix nach dem perfekten Horror-Programm umsehen - welches jedoch weniger umfangreich ist, als die Auswahl auf Amazon.

Fear the Walking Dead

The Purge

Bates Motel

Slasher

Moonlight

From Dusk Till Dawn

Dracula

Bitten

Darknet

The Returned

The Exorcist

Outcast

Helix

NOS4A2

Residue

South of Hell

Jekyll

Death Valley

The Hunger

Rosemary's Baby

The Fades

Damien

The Enfield Haunting

Crazyhead

Gefrier-Schocker

The Witching Season

