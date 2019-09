"Spuk in Hill House": Erste Details zur 2. Staffel sind vielversprechend

In Staffel 2 von "Spuk in Hill House" wird alles anders.

"Spuk in Hill House" sorgte im letzten Jahr für Gänsehaut unter Netflix-Abonnenten. 2020 geht die Grusel-Serie in die 2. Staffel - das ist nun bekannt.

Noch nicht genug gegruselt? Keine Sorge: Netflix plant bereits Nachschub der Horror-Serie "Spuk in Hill House". Obwohl sich Zuschauer noch ein wenig gedulden müssen, ist zumindest bekannt, dass die 2. Staffel 2020 erscheinen wird. Zudem hat der Streaming-Dienst nun weitere Details verraten, die Fans der Serie freudig stimmen wird.

"Spuk in Hill House": Staffel 2 bekommt neuen Namen - aber bekannte Gesichter

Für die 2. Staffel "Spuk in Hill House" - die dann "Spuk in Bly Manor" heißen wird - werden nämlich bekannte Gesichter zurückkehren, wie das Online-Portal The Wrap exklusiv erfahren haben will. Allerdings werden die beiden Darsteller nicht ihre bekannten Rollen spielen: Da die Geschichte um das mysteriöse Hill House nach der 1. Staffel abgeschlossen ist, wird die 2. Staffel eine ganz neue Story in einem anderen Haus mit neuen Charakteren beinhalten.

Auch interessant: "You - Du wirst mich lieben": Weibliche Hauptrolle neu besetzt - Netflix-Fans kennen sie.

Diese beiden Darsteller sind auch in Staffel 2 der "Haunting"-Anthologie dabei

Bei den wiederkehrenden Schauspielern handelt es sich um Henry Jackson-Cohen und Victoria Pedretti, die in "Spuk in Hill House" die Zwillinge Luke und Nell Crain spielten. Die 2. Staffel basiert auf der Horror-Novelle "The Turn of the Screw" (1898) von Henry James und erzählt von seltsamen Geschehnissen in der Landhausvilla Bly Manor.

Pedretti wird darin das Kindermädchen Dani spielen, das sich um "zwei ungewöhnliche Kinder" kümmert. Zu Jackson-Cohens Rolle ist noch nicht so viel bekannt: Einziger Hinweis ist, dass es sich bei seiner Figur Peter um einen "charmanten Kerl" handelt, wie The Wrap weiß.

Einen offiziellen Erscheinungstermin für die 2. Staffel der "Haunting"-Anthologie gibt es allerdings noch nicht. Fans müssen sich in jedem Fall bis 2020 gedulden, bis sie sich wieder gruseln dürfen.

Ebenfalls spannend: "Spuk in Hill House": So viele Geister verstecken sich in der Serie wirklich.