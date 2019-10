2. Staffel der Netflix-Serie "Spuk in Hill House" wird "unglaublich furchterregend"

Die Fortsetzung der Netflix-Horrorserie wird nicht im Hill House spielen, aber vielen Fans wieder Albträume bescheren. Die 2. Staffel wird auf einer Horrorkurzgeschichte basieren.

Mit "Spuk in Hill House" gelang Netflix im vergangenen Jahr ein Überraschungshit. Die Horrorserie rund um die Familiengeschichte Crain begeisterte und erschreckte Serienfans gleichermaßen. Klar, dass der Streaming-Anbieter an den Erfolg anknüpfen will und eine zweite Staffel nachschiebt – und diese soll noch gruseliger werden.

"The Haunting of Bly Manor" soll noch gruseliger als "Spuk in Hill House" werden

Das behauptet zumindest der Erfinder der ersten Staffel von "Spuk in Hill House" Mike Flanagan. In einem Gespräch mit der Film-Website Cinema Blend verspricht er vollmundig, eine noch furchterregendere Staffel zu liefern. Die neuen Folgen werden aber nicht mehr im Hill House spielen. Der Titel der neuen Staffel lautet "The Haunting of Bly Manor" – auf Deutsch: "Spuk in Bly Manor". Die Grundlage bildet die Kurzgeschichte "The Turn of the Screw" von Henry James.

Man wolle sich sämtliche Geistergeschichten von James ansehen und daraus Idee für die neue Staffel zu ziehen. Einige Elemente aus der ersten Staffel sollen beibehalten und ausgebaut werden. Für Fans von Henry James werde es wild und alle, die seine Werke nicht kennen, dürfen sich auf großen Horror freuen, erklärte Flanagan.

"Ich denke bereits, dass es viel beängstigender ist als Staffel 1, also bin ich sehr aufgeregt", sagte er Cinema Blend.

"The Haunting of Bly Manor": Um diese Geschichte soll es gehen

Wie bereits erwähnt, wird "The Haunting of Bly Manor" auf der Novelle "The Turn of the Screw" basieren. Diese ist erstmals 1898 erschienen und handelt von einer Gouvernante. Sie betreute das Geschwisterpaar Miles und Flora. Mit der Zeit sieht die Frau Geister und glaubt, dass auch die Kinder diese sehen und mit ihnen auch im Kontakt stehen, es ihr jedoch verheimlichen.

Einen fixen Starttermin für "The Haunting of Bly Manor" hat Netflix noch nicht genannt. Die neue Staffel soll aber 2020 auf dem Streaming-Dienst veröffentlicht werden. Auch wer mitspielen wird, ist noch nicht bekannt. Bislang ist nur bestätigt, dass Victoria Pedretti und Oliver Jackson-Cohen mitspielen werden. Beide waren auch schon in "Spuk in Hill House" dabei. Pedretti spielte Eleanor "Nell" Crain und Jackson-Cohen stellte Luke Crain dar.

anb