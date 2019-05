"Stranger Things": Netflix zeigt erste Szene aus Staffel 3!

Nach dem ersten Trailer zur 3. Staffel "Stranger Things" gibt Netflix nun auch mit einem brandneuen Clip Einblicke in die neuen Folgen. Was erfahren wir dabei?

Update 22. Mai 2019: : Netflix veröffentlicht ersten Clip zur 3. Staffel "Stranger Things"

Was können sich "Stranger Things"-Fans von Staffel 3 erhoffen? Ein neuer Clip, der nun von Netflix veröffentlicht worden ist, schlägt einen unbeschwerten, sommerlichen Ton an. Darin ist Billy Hargrove zu sehen, der nun als Bademeister in Hawkins unterwegs ist und dabei die ungeteilte Aufmerksamkeit der Damenwelt auf sich zieht - unter anderem auch die von Mrs. Wheeler, der Mutter von Nancy und Mike.

Dass sich dieser unbeschwerte Ton durch die ganze Staffel zieht, ist jedoch unwahrscheinlich. So verriet Produzent Shawn Levy im Interview mit dem Online-Portal The Playlist, dass die neuen Folgen noch düsterer und action-geladener werden sollen als alle zuvor: "Es wäre ein Fehler, zu glauben, Staffel 3 sei der Sommer des Spaßes und der Leichtigkeit, denn da steckt noch so viel mehr dahinter." Es bleibt also spannend!

Originalmeldung 20. März 2019: "Stranger Things": Das verrät der Trailer zur 3. Staffel

Der Starttermin der 3. Staffel von "Stranger Things" ist schon seit einiger Zeit bekannt. Am 4. Juli geht es auf Netflix mit den neuen Folgen weiter. Nur eine richtige Vorschau hat bis jetzt noch gefehlt - doch das Warten hat endlich ein Ende.

Nachdem die Zuschauer bereits länger als gewohnt auf ihre Dosis "Stranger Things" warten mussten, hat Netflix nun endlich einen richtigen Trailer mit Ausschnitten zur neuen Staffel veröffentlicht. Die Wartezeit hängt mit der Entscheidung der Produzenten zusammen, wieder mehr Zeit in die Entwicklung neuer Ideen und Bösewichte zu investieren.

Der Trailer zeigt: Es wartet tatsächlich ein neues Ungeheuer auf die Bewohner von Hawkins. Und dieses scheint noch furchterregender als der Demogorgon. Zudem zeigt die Vorschau, dass Mike, Dustin & Co. langsam erwachsen werden. Es ist ungefähr ein Jahr seit den Geschehnissen der 2. Staffel vergangen und die Truppe ist sichtlich aus den Kinderschuhen herausgewachsen - und auch Eleven ist mädchenhafter denn je unterwegs. Viele Details zur Handlung verrät der Trailer jedoch nicht - dafür müssen sich Zuschauer noch bis Juli gedulden.

"Stranger Things" Staffel 3: Hier ist der Trailer

Ihre Meinung ist gefragt!

Lesen Sie auch: "The Order": Netflix-Serie wird von Kritikern zerfetzt.