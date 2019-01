"The Punisher": Sägt Netflix jetzt die nächste Marvel-Serie ab?

Das große Bangen geht los: Nachdem die zweite Staffel von "The Punisher" nun auf Netflix abrufbar ist, befürchten Fans, dass die Marvel-Serie abgesägt wird.

"Luke Cage", "Iron Fist", "Daredevil": Bereits drei Serien, die auf Marvel-Comicbüchern basieren, hat der Streaming-Dienst Netflix kurz nach Erscheinen der aktuellen Staffel abgesetzt. Seit dem 18. Januar ist auch die zweite Staffel des Rächers "The Punisher" auf der Plattform abrufbar - doch wird das ebenfalls die letzte sein?

Wie groß sind die Chancen auf eine dritte Staffel von "The Punisher" auf Netflix?

Dazu befragte nun das Magazin Entertainment Weekly die beiden "Punisher"-Produzenten Jeph Loeb und Steve Lightfoot. Diese bestätigten, dass sie die Serie auf jeden Fall fortsetzen würden - allerdings läge die Entscheidung allein bei Netflix: "Nichts würde uns glücklicher machen, als weiterhin mit diesen talentierten Autoren und der Crew zusammen zu arbeiten. Aber wie ich schon oft gesagt habe, ist das nicht unsere Entscheidung. Wir wären bereit loszulegen und das mit Freuden", erklärt Loeb. Lightfoot kann das nur bestätigen: "Wir haben schon eine komplette Geschichte im Kopf, die fantastisch wäre und die wir sofort umsetzen können, aber Netflix hat den Finger am Abzug."

Was die Absetzung der anderen Marvel-Serien angeht, kann Loeb seinen Unmut kaum verbergen: "Ich gehe lieber nicht ins Detail, bis auf die Tatsache, dass wir ziemlich enttäuscht über die Entscheidung des Senders waren und immer noch sind." Doch wie Steve Lightfoot hinzufügt, sei das nun mal unvermeidlich in dem Business: "Jeder von uns hat schon einmal an einer Show gearbeitet, von der du wünschtest, sie wäre nicht abgesetzt worden. Ich hoffe nur, wir haben eine gute Staffel gemacht... Meine Philosophie ist, jede Staffel so zu gestalten, als wäre es die letzte."

Bangen um "The Punisher": Warum setzt Netflix so viele Marvel-Serien ab?

Brancheninsider munkeln, dass der neue Streaming-Kanal des Disney-Konzerns, zu dem nun auch die Marvel-Studios gehören, Grund für die Absetzung der Superhelden-Serien auf Netflix sei. Schließlich wäre der Kanal eine direkte Konkurrenz für den Streaming-Riesen - und dieser möchte nicht auch noch Werbung dafür machen. Ob es für "The Punisher" also eine dritte Staffel geben wird, steht noch in den Sternen. Die resignierten Worte der Produzenten machen allerdings nicht viel Hoffnung darauf.

