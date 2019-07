"The Witcher": Erster Trailer ist da! So fällt das Urteil der Fans aus

Wird "The Witcher" zum neuen, große Fantasy-Hit?

Am Wochenende präsentierte Netflix den ersten Trailer zu "The Witcher" auf der SDCC 2019. Wie die Fans auf den Vorgeschmack reagierten, erfahren Sie hier.

Die Comic Con in San Diego ist jedes Jahr ein großes Event für Fans von Comics, Film und Fernsehen. Netflix nutzte diese Gelegenheit um den Cast von "The Witcher" den Fans vorzustellen - und einen ersten Trailer der neuen Fantasy-Serie zu veröffentlichen.

Erster "The Witcher"-Trailer auf Comic Con enthüllt!

Und auf den haben Fans sehnsüchtig gewartet: Schließlich herrschte viel Skepsis, was die Verpflichtung von Ex-Superman Henry Cavill als Geralt von Riva betraf. Die einen störten sich daran, dass er für die Rolle keinen Bart trug, die anderen hätten lieber einen älteren Darsteller gewählt.

Nach der Veröffentlichung der ersten Bilder zur Serie vor wenigen Wochen legte sich jedoch ein Teil der Kritik. Und auch der Trailer scheint, viele potenzielle Zuschauer nun überzeugt zu haben. Doch sehen Sie selbst:

Auch interessant: "The Witcher"-Leak: Erstes Video von Triss Merigold aus der Netflix-Serie aufgetaucht.

Netflix: Was sagen die Fans zum "The Witcher"-Trailer?

Auf Youtube wurde die englische Version des Trailers knapp 370.000 Mal geliked und "nur" rund 50.000 Mal ging der Daumen runter (Stand: 22. Juli 2019). In den Kommentaren wird vor allem der Look der Serie gelobt, der sehr wertig ist und zahlreiche, schöne Schauplätze zeigt, die die Vielfältigkeit der "Witcher"-Welt betonen.

Es gibt allerdings auch kritische Stimmen, die sich etwas mehr slawische Einflüsse in der Optik und Musik der Serie wünschen. Schließlich basieren die Bücher teilweise auf slawischen Legenden - und die Macher der Serie betonten mehrmals, dass sie sich an der Buchvorlage orientieren wollen und nicht an den Spielen von CD Projekt Red.

Generell scheint die Spannung auf "The Witcher", jedoch um einiges gestiegen zu sein. Trotzdem wurde auf der Comic Con noch nicht verraten, wann die Serie auf Netflix zu sehen sein wird. Der aktuelle Stand ist immer noch, dass sie 2019 erscheinen wird.

Lesen Sie auch: "The Witcher": Netflix präsentiert ersten Schnappschuss von Plötze - ein Detail sorgt für Aufregung.