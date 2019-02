Darauf müssen Nutzer bei Tinder & Co. achten - sonst wird es gefährlich

Auf Tinder, Lovooo & Co. lassen sich schnell neue Leute kennen lernen - aber nicht immer haben diese die richtigen Absichten.

Apps wie Tinder, Lovoo & Co. ermöglichen es Suchenden, schnell und einfach den richtigen Partner zu finden. Doch immer mehr machen sich das Erpresser zunutze.

Die einen finden in Online-Chats oder mithilfe von Dating-Apps den Partner fürs Leben - oder zumindest für eine Nacht -, andere wiederum haben weniger Glück und machen geradezu erniedrigende Erfahrungen. Aber es kann noch schlimmer kommen - nämlich wenn sich das Gegenüber als Wolf im Schafspelz entpuppt.

Polizei warnt erneut vor Erpressern beim Online-Dating

Die Polizei Nordrhein-Westfalen warnt deshalb nun vor sogenannten "Sexpressern". Die Masche funktioniert meist so: Die Täter kommen ihren Opfern in Chats oder auf Dating-Plattformen nahe, um deren Vertrauen zu gewinnen und pikante Aufnahmen zu ergattern. Anschließend machen sie sich diese zunutze, um die betreffende Person zu erpressen.

Oder aber sie kontaktieren ihre Opfer mit der Behauptung sich in deren eigene Webcam eingehackt zu haben und sie beim Konsum pikanter Streifen gefilmt zu haben. Sind diese nicht bereit hohe Geldsummen zu bezahlen, drohen sie damit, die pikanten Aufnahmen zu veröffentlichen - meist alles nur Bluff, wie die Polizei erklärt.

Nehmen Erpressungen beim Online-Dating überhand?

In NRW sind dazu keine Zahlen bekannt, doch laut RP Online seien in Bayern 870 Fälle dieser Art in den ersten acht Monaten des vergangenen Jahres gemeldet worden. Die Dunkelziffer ist vermutlich viel größer, da sich viele nicht trauen, die Polizei einzubeziehen.

